США схвалили продаж Ізраїлю озброєнь на понад $20 млрд
Поставки озброєння мають розпочатися приблизно з 2026 року
Сполучені Штати Америки схвалили продаж Ізраїлю військової техніки та зброї на суму $20 млрд. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Пентагон.
Зазначається, що державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок схвалив продаж ізраїльській стороні:
- винищувачів F-15 та військового обладнання на суму майже $19 млрд,
- танкових боєприпасів на суму $774 млн,
- розривних мінометних набоїв на суму понад $60 млн,
- армійської техніки на суму $583 млн.
Очікується, що постачання F-15 почнеться у 2029 році, позаяк виробництво літаків займе роки, а от поставки іншого обладнання, за даними Міноборони США, розпочнуться в 2026 році.
За словами експерта, деякі поставки з цього військового пакету для Ізраїлю можуть відбутися навіть раніше 2026 року.
Надаючи зброю Ізраїлю, Вашингтон також намагався домовитися про припинення вогню в Газі, що могло б запобігти ширшій війні на Близькому Сході.
Нагадаємо, Ізраїль вживає заходів для посилення оборони своєї інфраструктури через підвищений ризик атак з боку Ірану та його союзників.
Зокрема, мери ізраїльських міст підготували сирени на батарейках, рятувальники отримали супутникові телефони, а старомодні транзисторні радіоприймачі можуть стати важливим засобом зв'язку у разі евакуації населення до укриттів. Важливою для країни залишається безперебійна подача електроенергії.
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