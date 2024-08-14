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США схвалили продаж Ізраїлю озброєнь на понад $20 млрд

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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США схвалили продаж Ізраїлю озброєнь на понад $20 млрд
Надаючи зброю Ізраїлю, Вашингтон також намагався домовитися про припинення вогню в Газі
фото: Reuters

Поставки озброєння мають розпочатися приблизно з 2026 року

Сполучені Штати Америки схвалили продаж Ізраїлю військової техніки та зброї на суму $20 млрд. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Пентагон.

Зазначається, що державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок схвалив продаж ізраїльській стороні:

  • винищувачів F-15 та військового обладнання на суму майже $19 млрд,
  • танкових боєприпасів на суму $774 млн,
  • розривних мінометних набоїв на суму понад $60 млн,
  • армійської техніки на суму $583 млн.

Очікується, що постачання F-15 почнеться у 2029 році, позаяк виробництво літаків займе роки, а от поставки іншого обладнання, за даними Міноборони США, розпочнуться в 2026 році.

За словами експерта, деякі поставки з цього військового пакету для Ізраїлю можуть відбутися навіть раніше 2026 року.

Надаючи зброю Ізраїлю, Вашингтон також намагався домовитися про припинення вогню в Газі, що могло б запобігти ширшій війні на Близькому Сході.

Нагадаємо, Ізраїль вживає заходів для посилення оборони своєї інфраструктури через підвищений ризик атак з боку Ірану та його союзників.

Зокрема, мери ізраїльських міст підготували сирени на батарейках, рятувальники отримали супутникові телефони, а старомодні транзисторні радіоприймачі можуть стати важливим засобом зв'язку у разі евакуації населення до укриттів. Важливою для країни залишається безперебійна подача електроенергії.

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Теги: Пентагон Ентоні Блінкен США Ізраїль зброя

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