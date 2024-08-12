Ізраїль перебуває у стані «найвищої готовності» через ймовірну атаку Ірану

Даніель Хагарі: «Останніми днями ми стежимо за нашими ворогами та розвитком подій на Близькому Сході, особливо за Хезболлою та Іраном»

Військово-повітряні сили Ізраїлю посилили патрулювання над Ліваном

Військові Ізраїлю перебувають у стані «найвищої готовності» через потенційну атаку Ірану чи Хезболли. Військово-повітряні сили посилили патрулювання над Ліваном, але інструкції для цивільних залишаються без змін. Про це пише Times of Israel.

Зокрема речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявиви, що досі немає жодних змін у вказівках щодо надзвичайних ситуацій для цивільних осіб, навіть якщо звіти стверджують, що напад Ірану на Ізраїль є неминучим.

Він каже, що військові перебувають у стані «найвищої готовності» щодо потенційної атаки з боку Ірану чи Хезболли в Лівані. «Останніми днями ми стежимо за нашими ворогами та розвитком подій на Близькому Сході, особливо за Хезболлою та Іраном», – сказав Хагарі на прес-конференції.

Даніель Хагарі зазначив, що військово-повітряні сили Ізраїлю посилили патрулювання над Ліваном, «щоб виявляти та перехоплювати загрози». «Ми серйозно ставимося до заяв наших ворогів і тому готові на найвищому рівні готовності до захисту та нападу», – каже Хагарі.

Хагарі каже, що в інструкціях Командування тилу немає змін, і якщо вони будуть, «ми негайно оновимо». «Ми інформуватимемо (громадськість) якомога раніше… але не даючи нашим ворогам розвідувальних чи оперативних переваг», – додає він.

Раніше повідомлялося, що новий лідер ХАМАСу Ях'я Сінвар хоче укласти угоду про припинення вогню. Таке повідомлення єгипетські та катарські посередники передали ізраїльським офіційним особам.

Нагадаємо, Ізраїль вживає заходів для посилення оборони своєї інфраструктури через підвищений ризик атак з боку Ірану та його союзників.

Зокрема, мери ізраїльських міст підготували сирени на батарейках, рятувальники отримали супутникові телефони, а старомодні транзисторні радіоприймачі можуть стати важливим засобом зв'язку у разі евакуації населення до укриттів. Важливою для країни залишається безперебійна подача електроенергії.

Попри відсутність паніки, Ізраїль готується до можливих найгірших сценаріїв. Зокрема, були створені запаси альтернативного палива для електростанцій на випадок перебоїв у постачаннях.