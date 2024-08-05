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США повідомили про рекордне поповнення ядерного арсеналу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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США повідомили про рекордне поповнення ядерного арсеналу
NNSA отримає близько $21 млрд у 2025 фінансовому році
фото із відкритих джерел

NNSA: Пентагон отримав понад 200 модернізованих ядерних боєприпасів

Пентагон у 2023 році отримав від Національного агентства з ядерної безпеки (NNSA) понад 200 модернізованих ядерних боєприпасів, повідомила голова організації Джілл Хрубі. Це стало рекордною кількістю з моменту закінчення холодної війни. На думку Хрубі, досягнення має допомогти вирівняти співвідношення сил США з Китаєм та Росією.

Глава NNSA зазначила, що поставки стали можливими завдяки інвестиціям, які зробили адміністрації колишніх президентів Барака Обами та Дональда Трампа, а також чинного лідера Джо Байдена. Хрубі повідомила, що Китай показав здатність удосконалювати свої системи доставки, включаючи розгортання гіперзвукових ракет швидше, ніж це роблять США. Якщо ситуація не зміниться, додала вона, КНР буде рівним супротивником у ядерній сфері зі значною економічною міццю.

Також Хрубі прогнозує відродження ядерної енергетики на фоні боротьби зі зміною клімату. На проєктування та підтримку ядерного запасу США NNSA отримає близько $21 млрд у 2025-му фінансовому році.

Нагадаємо, Американська Національна адміністрація з ядерної безпеки (NNSA) після мовчання, яке тривало декілька років, розкрила кількість ядерного озброєння в розпорядженні Пентагона. Це перше розкриття кількості ядерних зарядів, як статичного, так і тактичного призначення, з 2021 року, коли ці дані були засекречені. Таке рішення узгоджується із заявленим зобов’язанням Америки щодо ядерної прозорості. 

Інформація, опублікована на сайті Національного управління ядерної безпеки (NNSA), показує: запаси ядерної зброї США станом на вересень 2023 року включали 3748 ядерних боєголовок.

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Теги: США Китай ядерна зброя

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