Байден звернеться до народу після повернення до Білого дому

Сьогодні лідер США повернеться до Білого дому після лікування коронавірусу

Президент США Джо Байден сьогодні вдень повернеться до Білого дому, оскільки в нього майже повністю зникли симптоми Covid-19. Про це повідомляє Associated Press.

Президент повернеться до Білого дому о 14:30 за східним часом. Пізніше цього дня у нього запланований щоденний брифінг, який буде закритим для преси. Чинний лідер США планує виступити зі зверненням до нації, щоб обговорити своє рішення припинити участь у президентських перегонах.

Також очікується, що в четвер Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Політики мають намір обговорити шляхи досягнення угоди щодо припинення вогню в Газі та повернення заручників.

Нетаньягу прибув до США в понеділок після того, як Байден, перебуваючи на самоізоляції у своєму будинку в Делавері, завершив свою президентську кампанію з переобрання в неділю та підтримав віце-президентку Камалу Харріс, яка замінить його як кандидата в президенти від Демократичної партії.

Симптоми Covid-19 у Байдена майже повністю зникли, запевнив його лікар рано в понеділок після того, як минулого тижня у президента діагностували вірус.

«Його пульс, артеріальний тиск, частота дихання та температура залишаються абсолютно нормальними. Його насичення киснем продовжує бути відмінним у кімнатному повітрі. Його легені залишаються чистими», – сказав лікар Кевін О'Коннор.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що залишатиметься президентом до завершення свого терміну.

ЯК повідомлялося, Байден ухвалив рішення вийти з передвиборчих перегонів після того, як у цьому його переконали два найближчих радники. Вони вказали американському лідеру на відсутність шансів на його переобрання після невдалого виступу політика на дебатах з ексглавою держави Дональдом Трампом. Уточнюється, що йдеться про Майка Донілона і Стіва Рікетті. З ними президент поспілкувався у резиденції у місті Рехобот-Біч у штаті Делавер. Радники звернули увагу Байдена на скорочення пожертв на його виборчу кампанію та на підсумки опитувань.

Повідомлення Байдена у соцмережі Х стало сюрпризом для більшості співробітників Білого дому, які не бачили жодних ознак того, що він переглядає свою участь у виборах. Але у цього рішення була цілком прагматична мета. Байден повідомив про зняття з виборів у соцмережах через ризик витоку.

Як заявив високопосадовець Білого дому, рішення Байдена не обиратися на новий термін ніяк не пов'язане з його здоров'ям.

До слова, головні радники Дональда Трампа почали заздалегідь опрацьовувати можливий сценарій виходу Джо Байдена з президентських перегонів невдовзі після дебатів, які виявилися провальними для нього 27 червня. Вони вивчили потенційних кандидатів від Демократичної партії, провели опитування щодо можливої ​​заміни Байдена і почали поступово нападати на віцепрезидентку Камалу Гарріс, вважаючи її найвірогіднішим кандидатом від демократів.