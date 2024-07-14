Замах на Трампа: експерт розповів, що врятувало кандидата в президенти від смерті

Злочинець був досвідченим і розбирався у зброї, вочевидь, тренувався перед атакою

Стрілець поцілив у Трампа з першого пострілу. Відхилення від цілі могло бути спричинене занадто сильним вітром. Таку заяву зробив експерт із вогнепальної зброї та боєприпасів Ларс Вінкельсдорф в інтерв’ю Bild.

Вінкельсдорф упевнений: злочинець був досвідченим і розбирався у зброї, вочевидь, тренувався перед атакою.

«Не можна просто так вистрілити, це складно. Для цього потрібно практикуватися і мати спеціальні знання.

Голова як мішень маленька, без оптики влучити було б складно. Крім того, вбивця, ймовірно, використовував спеціальні боєприпаси.

Те, що Трампу влучили тільки у вухо, зрештою було просто удачею (за даними NYT, експрезидента врятувало те, що він повернув голову у момент пострілу – ред.). На чотири сантиметри правіше, і тоді куля влучила б у череп Трампа, і той, імовірно, був би мертвим», – вважає експерт.

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Загинули один із глядачів і сам нападник.

Тим часом, інцидентом зайнялося Федеральне бюро розслідувань США. У нападі на Трампа підозрюється 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія.

Сам Трамп після замаху надіслав своїм прихильникам листа зі словами: «Це послання від Дональда Трампа. Я ніколи не здамся!».

Тим часом, прихильники Трампа вже продають футболки з «переможним» фото політика.

А колаборант із Сімферополя знайшов у замаху на Трампа «український слід».

За повідомленням Bloomberg, стрілянина на передвиборчому мітингу в Пенсільванії миттєво перетворилася на частину «іконографії» Трампа. Імовірно, інцидент посилить його позиції на цьогорічних президентських виборах.

Як повідомлялося, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного суперника.

До слова, більшість американців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді.

Між тим, Європа почала готувати план на випадок перемоги Трампа на виборах у листопаді

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