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Подвійна гра Ердогана з Росією обурює Вашингтон – Berliner Zeitung

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Подвійна гра Ердогана з Росією обурює Вашингтон – Berliner Zeitung
Дружба Туреччини та Росії не подобається владі США
фото із відкритих джерел

Торгівля Туреччини з Росією в обхід санкцій обурює США

Вашингтон незадоволений ефектом своїх санкцій щодо країни-агресорки Росії. А небажання Туреччини прислухатися до американських вимог загрожують їй новими обмеженнями. Про це пише Berliner Zeitung.

«Туреччина останнім часом дуже виграла від санкцій Заходу проти Росії. Дедалі більше західних компаній пішли з Росії, натомість Туреччина значно активізувала економічні відносини з Москвою. У відповідь США нещодавно чітко пригрозили Туреччині наслідками», – йдеться у публікації Berliner Zeitung.

З 2022 року торгівля між Росією та Туреччиною активно зростала. Західні країни і насамперед США звинувачують Анкару у постачанні Росії західних товарів подвійного призначення. На початку року США наклали «вторинні санкції» на низку підприємств за обхід санкцій. США звинувачують Туреччину в тому, що вона чинить опір зусиллям Заходу проти Росії.

«Судячи з усього, погрози з боку США спочатку були успішними: в результаті санкцій турецький експорт до Росії впав на 30% у першій половині 2024 року порівняно з тим же періодом минулого року», – повідомляє Berliner Zeitung. Однак США це поки не влаштовує. Натомість Сполучені Штати зараз значно посилили свої погрози Туреччині.

«Нам потрібна допомога Туреччині, щоб зупинити нелегальний потік американських технологій у Росію», – цитує газета заступника міністра торгівлі США Меттью Аксельрода.

На його думку, в Росію через Туреччину надходять «електронні товари, такі як процесори, карти пам'яті», а сама країна стала другим після Китаю постачальником критично важливих вантажів до Росії. Тому американські офіційні особи вимагає від турецької влади та промисловості швидких результатів щодо скорочення торгівлі з Москвою.

Попередження Вашингтона є ознакою того  того, що рішення Туреччини підтримувати тісні торговельні зв’язки з Росією напружує відносини між двома союзниками по НАТО.

Аксельрод вимагає від турецької влади та промисловості негайного прогресу у питаннях співпраці із країно-агресоркою. «Інакше ми не матимемо іншого вибору, окрім як накласти санкції на тих, хто обходить наш експортний контроль», – підбиває підсумок Аксельрод.

Нагадаємо, Сполучені Штати попередили Туреччину про «наслідки», якщо країна не обмежить експорт до Росії американської військової техніки, яка є життєво важливою для Кремля

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Теги: Туреччина росія США санкції експорт торгівля Вашингтон погрози

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