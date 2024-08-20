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Українці закликають бойкотувати заправки Socar через їхні домовленості із «Газпромом»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Українці закликають бойкотувати заправки Socar через їхні домовленості із «Газпромом»
На сайті SOCAR станом на 20 серпня повідомлень про домовленості з «Газпромом» немає
фото з відкритих джерел

У вересні 2024 року має відбутися підписання програми науково-технічного співробітництва між Socar та «Газпромом»

«Газпром» повідомив «про розширення різнопланового стратегічного партнерства» з азербайджанським SOCAR. Про це повідомляє пресслужба «Газпрому» .

Російський монополіст заявив про досягнення домовленості «про розширення різнопланового стратегічного партнерства» з державною нафтовою компанією Азербайджану SOCAR.

Заява прозвучала на тлі візиту президента РФ Володимира Путіна до Азербайджану. До складу російської делегації увійшли, зокрема, представники «Газпрому» на чолі з головою правління компанії Олексієм Міллером.

За словами Міллера, якого цитує пресслужба «Газпрому», йдеться, зокрема, про проєкт «Північ-Південь» і підписання у вересні 2024 року програми комплексного науково-технічного співробітництва між російською й азербайджанською компаніями.

На тлі цих подій частина українців закликає бойкотувати заправки державної компанії Азербайджану Socar. Про це користувачі соцмереж пишуть на своїх сторінках в Facebook.

«В Україні є багато заправочних станцій цієї компанії. Закликаю наших людей до бойкотування цієї мережі!!! Також закликаю український бізнес розірвати всі партнерські відносини з цією компанію!!!», – написав військовий та громадський активіст Олег Симороз.

Журналіст та правознахисник Костянтин Рєуцький відреагував на новину так: «Заїдьте задонатити», зазначивши у коментарях, що початок співробітництва РФ та Азербайджану не був несподіваним.

Також бойкот заправкам Socar в Україні оголосив і ведучий «Радіо НВ» Дмитро Тузов.

«Ну що ж, поки-що (до з'ясування справжніх мотивів), заправки Socar об'їжджаю стороною після цих обіймів. Я розумію, що війна звужує наш життєвий простір і накладає серйозні обмеження на багато звичних речей і контактів. Але після цього облизування просто не зможу залишити жодної копійки азербайджанському паливному оператору. Принаймні, до з'ясування реальних мотивів президента Ільхама Алієва, який приймав російського вбивцю Владіміра Путіна як... брата. Чи дорогого гостя. Я розумію, що «схід – справа тонка». І, можливо, за цими обіймами приховано якийсь план протидії експансії Росії в регіоні. Можливо. Подивимось. А поки-що ні, жодної копійки азербайджанським заправкам Socar. Якось обійдусь. І подивлюсь на реальні справи і Алієва, і його країни», – написав він.

На сайті SOCAR на цей момент повідомлень про домовленості з «Газпромом» немає.

Нагадаємо, учора, 19 серпня, російський диктатор Володимир Путін зустрівся із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та заявив, що Москва нібито готова брати участь у врегулюванні питання щодо Нагірного Карабаху між Баку та Єреваном. Заява прозвучала цинічно на тлі суттєвого погіршення відносин Росії та Вірменії. Москва фактично залишила Єреван напризволяще в протистоянні з Баку. 

Зазначимо, Єреван звинувачував Москву в тому, що вона занадто відволікається на війну з Україною, а відтак і не може гарантувати безпеку Вірменії. «Главком» писав: план Кремля у такій ситуації був простим: спровокувати конфлікт, потім звинуватити вірменського прем’єра Ніколу Пашиняна у тому, що той «здав» вірмен, які населяють Карабах і не зміг захистити їх. Наступний крок – унаслідок заворушень обурених вірмен поміняти Пашиняна на когось лояльнішого до Кремля. Такою мала бути помста російського диктатора за те, що Пашинян посмів поставити під сумнів дружбу з РФ і подивитися у бік Заходу. 

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Теги: Газпром війна радіо бізнес українці Facebook обмеження

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