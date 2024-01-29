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Кубок України з футболу: результати жеребкування 1/2 фіналу

Катерина Іванова
glavcom.ua
Кубок України з футболу: результати жеребкування 1/2 фіналу
Кубок України з футболу
фото: Українська асоціація футболу

У півфіналі Кубка України беруть участь «Шахтар», «Чорноморець», «Полісся», «Ворскла»

У понеділок, 29 січня, в Будинку футболу в Києві відбулася процедура жеребкування 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2023/24.

У жеребкуванні брали участь чотири переможці чвертьфіналів. Жереб був «сліпим», тобто – без застосування принципу посіву.

Згідно з результатами жеребкування, донецький «Шахтар» потрапив на одеський «Чорноморець», а житомирське «Полісся» зіграє проти полтавської «Ворскли».

Базова дата матчів – третє квітня. У протистояннях буде по одному матчу на полі команд, які вказані в парах першими.

Переможець Кубка України🇺🇦 отримає місце у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Попередньо – без гарантованого місця в груповому раунді єврокубків, але зсув сітки може це місце забезпечити.

Якщо Кубок виграє команда з топ-2 турнірної таблиці Української прем'єр-ліги, квоту переможця Кубка забере третє місце таблиці. Якщо переможець Кубка буде з топ-4, п'яте місце таблиці Української премє'р-ліги вийде у єврокубки.

Нагадаємо, останнім переможцем Кубка України є київське «Динамо», яке у фіналі сезону-2020/21 обіграло «Зорю» (1:0). У кампанії-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України, а минулого сезону розіграш національного кубка взагалі не проводився.

Нагадаємо, після Аustralian Open українські тенісистки покращили свої позиції у рейтингу WTA. Відразу п'ять українок потрапили до топ-35 найкращих тенісисток у світі.

Раніше Зеленський призначив стипендії чемпіонам Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.

Також президент УЄФА поспівчував російським спортсменам через відсторонення від змагань.

«Це завжди погано для спортсменів, це завжди погано для стосунків між людьми, але, на жаль, ми живемо в такі божевільні часи. Я дуже стурбований. Те, що я бачу в геополітиці – це страшно», – сказав Чеферін.

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Теги: розіграш президент Андрій Шевченко жеребкування Кубок України

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