Кубок України з футболу: результати жеребкування 1/2 фіналу

У півфіналі Кубка України беруть участь «Шахтар», «Чорноморець», «Полісся», «Ворскла»

У понеділок, 29 січня, в Будинку футболу в Києві відбулася процедура жеребкування 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2023/24.

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У жеребкуванні брали участь чотири переможці чвертьфіналів. Жереб був «сліпим», тобто – без застосування принципу посіву.

Згідно з результатами жеребкування, донецький «Шахтар» потрапив на одеський «Чорноморець», а житомирське «Полісся» зіграє проти полтавської «Ворскли».

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Базова дата матчів – третє квітня. У протистояннях буде по одному матчу на полі команд, які вказані в парах першими.

Переможець Кубка України🇺🇦 отримає місце у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Попередньо – без гарантованого місця в груповому раунді єврокубків, але зсув сітки може це місце забезпечити.

Якщо Кубок виграє команда з топ-2 турнірної таблиці Української прем'єр-ліги, квоту переможця Кубка забере третє місце таблиці. Якщо переможець Кубка буде з топ-4, п'яте місце таблиці Української премє'р-ліги вийде у єврокубки.

Нагадаємо, останнім переможцем Кубка України є київське «Динамо», яке у фіналі сезону-2020/21 обіграло «Зорю» (1:0). У кампанії-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України, а минулого сезону розіграш національного кубка взагалі не проводився.

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Нагадаємо, після Аustralian Open українські тенісистки покращили свої позиції у рейтингу WTA. Відразу п'ять українок потрапили до топ-35 найкращих тенісисток у світі.

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