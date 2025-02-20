Адміністрація Трампа влаштувала «фільм жахів» Європі – колонка NYT

New York Times пише, що з приходом Трампа ставлення США до Європи «стало схожим на фільм жахів»

Ставлення США до Європи стало нагадувати фільм жахів після приходу до влади президента Дональда Трампа. Про це пише «Главком» із посиланням на New York Times.

Авторка колонки в New York Times Фара Стокман вважає, що американська адміністрація не лише вимагає від своїх союзників збільшити витрати на власну військову оборону, а й загрожує торговельною війною, що, у свою чергу, може ускладнити фінансування цих потреб.

«Адміністрація Трампа не просто вимагає від союзників платити більше за власну військову оборону. Вона загрожує спровокувати торговельну війну, яка може ускладнити збирання коштів для цієї мети. Це нагадує мені фільм жахів «Викрадачі тіл» (Body Snatchers) 1993 року», – написала Фара Стокман.

Фара Ніза Стокман – американська журналістка, яка працювала в The Boston Globe, а зараз у The New York Times. У 2016 році вона отримала Пулітцерівську премію за свої публікації у міжнародній пресі.

Фара Стокман зазначила, що у цьому фільмі головні герої поступово усвідомлюють, що близькі їм люди були замінені на монстрів-двійників. Паніка в даному випадку пов'язана з відсутністю розуміння, хто є союзником, а також через вразливість від агресії, вона провела аналогію. Журналістка наголошує, що європейці протягом багатьох поколінь не відчували такого почуття «оголеності».

Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів».Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».