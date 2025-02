Адміністрація Трампа влаштувала «фільм жахів» Європі – колонка NYT

Ставлення США до Європи стало нагадувати фільм жахів після приходу до влади президента Дональда Трампа. Про це пише «Главком» із посиланням на New York Times.

Авторка колонки в New York Times Фара Стокман вважає, що американська адміністрація не лише вимагає від своїх союзників збільшити витрати на власну військову оборону, а й загрожує торговельною війною, що, у свою чергу, може ускладнити фінансування цих потреб.

«Адміністрація Трампа не просто вимагає від союзників платити більше за власну військову оборону. Вона загрожує спровокувати торговельну війну, яка може ускладнити збирання коштів для цієї мети. Це нагадує мені фільм жахів «Викрадачі тіл» (Body Snatchers) 1993 року», – написала Фара Стокман.

Фара Ніза Стокман – американська журналістка, яка працювала в The Boston Globe, а зараз у The New York Times. У 2016 році вона отримала Пулітцерівську премію за свої публікації у міжнародній пресі.