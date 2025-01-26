Зеленський розповів, що скоїла Росія цього тижня (відео)

Наслідки атаки на Запоріжжя, 23 січня 2025 року

Понад 1200 авіабомб та 750 дронів РФ випустила по Україні за тиждень

За останній тиждень Україна зазнала сотні російських атак різними типами зброї. Окупанти випустили по країні близько 1250 авіабомб, понад 750 ударних дронів, більш ніж 20 ракет різних типів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Тільки рішучість може зупинити таких терористів. Постійно працюємо з партнерами, щоб збільшити можливості нашої оборони та зменшити здатність Росії тероризувати Україну», – повідомив він.

Глава держави наголосив, що для захисту Україні важливі далекобійні ракети та санкції проти РФ і її союзників. Не менш важливе і зниження ціни на нафту.

«Головне – все робити в єдності та рішучо захищати життя», – додав президент.

За останній тиждень Україна зазнала сотні російських атак різними типами зброї: близько 1250 авіабомб, понад 750 ударних дронів, більш ніж 20 ракет різних типів. pic.twitter.com/OgEPUdRrGR — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 26, 2025

Нагадаємо, триває 1068-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 32 авіаційних ударів із застосуванням 59 КАБ, понад 650 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Загалом від початку минулої доби відбулося 159 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.