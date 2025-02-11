57 тис. українців у небезпеці: усе через рішення США

Гуманітарні програми для України під загрозою закриття

Норвезька рада у справах біженців (NRC) змушена припинити екстрену допомогу в Україні через несподіване замороження фінансування з боку Сполучених Штатів. Про це йдеться у офіційній заяві NRC.

Це рішення вплине на 57 тис. людей у прифронтових громадах, які залишилися без необхідної підтримки саме в зимовий період, коли доступ до тепла, продовольства та базових засобів для виживання критично важливий.

Загалом під загрозою опинилася робота NRC у майже 20 країнах, які постраждали від конфліктів, стихійних лих і переміщення населення. Вперше у своїй 79-річній історії організація стикається з таким різким припиненням фінансування від країни-донора.

Зупинка допомоги Україні: чому це небезпечно?

NRC планувала роздачу екстреної гуманітарної допомоги в Україні в лютому, проте через фінансовий колапс її довелося призупинити на невизначений термін.

Люди в прифронтових районах залишаються без підтримки у розпал зими, коли немає можливості обігріти житло та отримати базові продукти.

Різке скорочення фінансування торкнеться не лише продовольства, а й засобів виживання та захисних програм, які допомагали цивільному населенню, включаючи дітей та літніх людей.

«Це відбувається в той самий час, коли люди найбільше потребують допомоги. Ми не можемо дозволити, щоб фінансові рішення поставили під загрозу життя тисяч українців», – наголошують у NRC.

Глобальні наслідки: під загрозою ще десятки тисяч людей

Зупинка фінансування від США вдарила не лише по Україні. Мільйони доларів залишаються невиплаченими, і якщо фінансову кризу не вирішать, вже до кінця лютого гуманітарні програми будуть повністю зупинені.

Окрім України, критична ситуація склалася в:

Афганістані, де гуманітарні працівники, серед яких жінки, втратять роботу, а сотні тисяч людей – доступ до критично важливої допомоги.

Буркіна-Фасо, де 300 тис. людей у заблокованому місті Джібо можуть залишитися без чистої води.

Судані, де під загрозою робота 500 пекарень, що щодня годують сотні тисяч голодних людей.

Що відомо про вплив США на ситуацію?

Адміністрація США заявила про тимчасові винятки для деяких гуманітарних програм, але NRC не зможе продовжувати роботу, якщо уряд не відшкодує вже витрачені кошти на виконані проєкти.

Навіть якщо проблему частково вирішать, сотні тисяч людей залишаться без допомоги – включно з підтримкою в освіті, створенні засобів для існування та захисними програмами для молоді.

У NRC закликають США терміново розблокувати гуманітарне фінансування, адже затримки вже зараз несуть серйозні ризики для людей, які борються за виживання в умовах війни та кризи.

США є найбільшим донором NRC за обсягом фінансування, а Норвегія – найбільшим у відносному вираженні. Вони спільно підтримують майже 10 млн людей у всьому світі.

Нагадаємо, 27 січня призупинило фінансування всіх програм і проєктів на 90 днів та відправило співробітників по всьому світу у відпустку. Після чого штаб зазнав значного скорочення.

Не встигли вгамуватися пристрасті навколо закриття у Вашингтоні штаб-квартири Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), як адміністрація президента США Дональда Трампа уже розробляє план можливої ​​реформи ВООЗ.