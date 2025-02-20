«Я люблю Україну, але... але... але». Трамп виступав на саміті у Флориді

Трамп заявив, що сподівається на найближче припинення вогню між Росією та Україною

Президент США Дональд Трамп виступав на саміті FII Priority Miami у Флориді. У своїй промові він згадав про Україну та українського лідера Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» посилаючись на трансляцію саміту.

Дональд Трамп повторив, що якби він був на посту президента США, то війни б не сталось. Трамп висловив свої сподівання, що увійде в історію як миротворець, бо вже тривають успішні перемовини з російською стороною.

Президент Трамп зазначив, що любить Україну, але якщо не буде укладена мирна угода між Росією та Україною, то України не буде.

Американський лідер ще раз зазначив, що не розуміє, чому протягом трьох років сторони не сідали домовлятись про завершення війни. Водночас заявив, що і сам Зеленський не робив дій, які б могли зупинити війну в Україні.

«Подивіться на смерть на Близькому Сході, і на смерть, яка відбувається між Росією та Україною, яка триває, і ми збираємося покласти цьому край. Якби у нас була адміністрація Байдена ще рік, ви були б у Третій світовій війні, а зараз цього не станеться», – сказав Трамп.

Він продовжив повторювати, що міста в Україні розбиті, на полі бою гинуть як російські, так і українські солдати. Тому треба негайно домовлятись про завершення війни. Господар Білого дому подякував Саудівській Аравії, що вона слугує майданчиком для перемовин російських та американських дипломатів.

Також Трамп повторив свої тези, щодо того, що США надали значно більше допомоги Україні, ніж Європа. Та додав, що європейські країни перебувають у більшій зоні ризику, адже між Україною та США океан.

Трамп зазначив, що тільки США і його адміністрація зможуть покласти край війні в Україні.

До слова, Білий дім опублікував зображення Трампа в короні з написом «Довгих літ королю». На самій світлині американський лідер Трамп з короною на голові усміхається та позує на фоні Нью-Йорка.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів» та має низький рейтинг.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що інформація про нібито 4% довіри до нього серед українців йде від Росії. За його словами, ці цифри обговорюються між США і Росією.

На пресконференції Зеленський також заявив, що адміністрація Трампа «помʼякшує політику» щодо Росії, оскільки називає війну «порушенням територіальної цілісності та конфлікт». Глава держави наголосив, що Україна «робить все», щоб війну називали війною.