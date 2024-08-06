США вивели війська з ключової авіабази в Нігері після перевороту та посилення зв'язків хунти з Росією

Сполучені Штати Америки повністю вивели свої війська з Нігеру після захоплення влади військовою хунтою, яка активно налагоджує партнерство з Росією. Про це повідомляє Міністерство оборони США.

Виведення американського контингенту з авіабази 201 в Агадесі завершилося раніше запланованого терміну. Процес розпочався 19 травня після взаємного погодження умов виведення між оборонними відомствами США та Нігеру.

Впродовж останніх десяти років американські війська тренували сили Нігеру та підтримували антитерористичні місії проти Ісламської держави та Аль-Каїди в регіоні.

Рішення про виведення військ було прийнято після військового перевороту в Нігері у липні 2023 року та подальшого розірвання угоди про військову співпрацю зі США у березні 2024 року.

Раніше нігерійська хунта також наказала Франції вивести свої війська з країни, одночасно посиливши зв'язки з Росією.



Нагадаємо, Американська Національна адміністрація з ядерної безпеки (NNSA) після мовчання, яке тривало декілька років, розкрила кількість ядерного озброєння в розпорядженні Пентагона.

Інформація, опублікована на сайті Національного управління ядерної безпеки (NNSA), показує: запаси ядерної зброї США станом на вересень 2023 року включали 3748 ядерних боєголовок.