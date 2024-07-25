США розповіли, скільки мають ядерних боєголовок

США назвали кількість всіх ядерних бойових зарядів, як для стратегічного, так і для тактичного ядерного озброєння

Американська Національна адміністрація з ядерної безпеки (NNSA) після мовчання, яке тривало декілька років, розкрила кількість ядерного озброєння в розпорядженні Пентагона. Це перше розкриття кількості ядерних зарядів, як статичного, так і тактичного призначення, з 2021 року, коли ці дані були засекречені. Таке рішення узгоджується із заявленим зобов’язанням Америки щодо ядерної прозорості. Про це пише Федерація американських вчених (FAS).

Інформація, опублікована на сайті Національного управління ядерної безпеки (NNSA), показує: запаси ядерної зброї США станом на вересень 2023 року включали 3748 ядерних боєголовок, що лише на 40 боєголовок менше, ніж оцінка FAS у 3708 боєголовок.

Але ця кількість оприлюднена NNSA не включає в себе ядерні бойові частини, які вже зняті з озброєння та очікують на утилізацію. І варто нагадати, що у США у 2023 році декларували 1419 розгорнутих боєзарядів. Згідно із наданою інформацією, минулого року Сполучені Штати демонтували лише 69 знятих з експлуатації ядерних боєголовок, що є найменшим показником починаючи з 1994 року.

Зазначимо, що показник кількості зарядів фактично залишається відносно стабільним з 2017 року, коли кількість ядерних зарядів впала з 4018 одиниць до 3822. А поточний рівень фактично відповідає рівню 1956 року, але тоді йшлось про стрімке збільшення кількості ядерних зарядів у американському арсеналі, який у 1962 році досяг позначки 25 540 зарядів, а свого піка у 31 255 одиниць у 1967 році.

«Хоча є незначні коливання, цифри показують, що запаси ядерної зброї США залишаються відносно стабільними протягом останніх семи років. Коливання протягом цього періоду не відображають рішення збільшити чи зменшити запаси, а є результатом переміщення боєголовок у складі та з нього в рамках робіт із продовження терміну служби та обслуговування боєголовок», – йдеться у аналізі FAS.

На момент розпаду СРСР у 1991 році у США було 19 008, після чого почалось лавиноподібне скорочення ядерних боєприпасів до близько 11 тис лише за два роки. А наступна хвиля скорочення пройшла між 2002 та 2008 роком, коли з 10,5 тис залишилось 5,2 тис ядерних зарядів.

Щодо останніх змін показника кількості американської ядерної зброї, то на фоні цього коливання у межах однієї сотні дійсно сприймається інакше, бо з 1991 року було скорочено 15 260 зарядів.

Зокрема таке падіння з 1991 року пояснюється тим, що Пентагон на 90% скоротив свої запаси тактичного ядерного озброєння. Водночас кількість стратегічного ядерного озброєння, якщо і стала менше, то лише через згортання та виведення з експлуатації у 2005 році важких LGM-118 Peacekeeper шахтного базування.

До слова, офіційні дані від США доволі сильно розходяться з найбільш тиражованими оцінками від SIPRI, які оцінили американські запаси у 5044 боєзарядів станом на 2024 рік, тобто більше від справжніх на майже 1,3 тисячі. Більше того, якщо США розкрили кількість всіх зарядів, разом із тактичним, то у РФ ніколи не розкривали кількість тактичних ядерних зарядів. З відомого, лише оцінки розвідки США – 1000-2000 одиниць.

Раніше стало відомо, що підготовка до розміщення ядерної зброї США у Великій Британії все ще триває, але її ще немає в країні. Про це заявив керівник відділу зв'язків зі ЗМІ Міжнародної кампанії за ліквідацію ядерної зброї (ICAN) Алістер Бернетт.У жовтні 2023 року в ICAN заявили, що є дані, які свідчать, що США збираються розмістити ядерні боєголовки у Великій Британії.