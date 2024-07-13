Ми побачимо ще одну Залізну завісу?

Здається на третій рік війни Захід почав визнавати нову реальність

Саміт НАТО приніс абсолютно неочікувану річ. І це не перспектива нашого членства, не підтримка ППО чи інші «цукерки», замість практичних рішень. Повним шоком стало засудження дій Китаю за підтримку РФ.

Справа в тому, що «наїзд» на Китай саме військовою організацією – це щось абсолютно нове. Звісно, що питання підтримки китайцями путіна не вперше піднімається. Тертя між Заходом і Китаєм вже набирають практичних вимірів. Наприклад, жорстке оподаткування китайських електрокарів в ЄС, до 40%.

Але таких прямих звинувачень на військовому рівні ще не було. І це принципово міняє багато що.

По-перше, Захід нарешті серйозно почав сприймати ці антизахідні блоки і риторики. Раніше на них дивились як на спробу щось виторгувати. Але тепер «коаліція ображених» стала для Заходу реальною загрозою.

По-друге, публічне засудження Китаю є відвертою конфронтацією. Істерика китайців з цього приводу тільки доводить всю серйозність ситуації.

По-третє, щоб піти на такий крок Захід мав осточно визначитись з китайським питанням. Так, на Заході довго запрягають, але коли запряжуть – то їдуть. Тож вони поїхали. І конфронтація набиратиме обертів. І скоріше за все набиратиме форми Холодної війни.

Ми з вами стоїмо на порозі опускання нової Залізної завіси. Це дуже і дуже хороші новини для нас. Нарешті союз Китаю та РФ зазнає практичного випробування на живучість. Зараз настане період визначеності для багатьох держав, які вирішили грати на два фронти.

Це не буде швидко, але буде незворотньо. Доречі, для НАТО це теж чудовий сценарій, адже цей блок і є породженням Холодної війни. Нова надає блоку додаткового смислу для існування.

А в чому вигоди для нас? Опускання Залізної завіси змусить вибрати хто з ким. Завіса може серйозно придавити пальці, якимось Індіям, Бразиліям та навіть Угорщинам. Більше того, опускання завіси робить нас Західною Німеччиною, яку доречі прийняли в НАТО в 1955 не зважаючи на поділ і загрозу.

Здається на третій рік війни Захід почав визнавати нову реальність, і не можливість відновити статус-кво без рішучих дій. Опускання завіси прискорить холодний мир, на зміну гарячої війни.

Ще один з бонусів цього сценарію – він дуже відповідає логіці Трампа. Тож його прихід тільки посилить політику нової залізної завіси.