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Байден хоче профінансувати зброю для Тайваню через бюджет для України – ЗМІ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Байден хоче профінансувати зброю для Тайваню через бюджет для України – ЗМІ
Експерти зазначають, що таке рішення президента США може мати добрі наслідки для України
фото з відкритих джерел

Тайвань може вперше отримати зброю через систему, що фінансується платниками податків США

Президент США Джо Байден звернеться до Конгресу з проханням профінансувати озброєння для Тайваню з додаткового бюджету для України, щоб прискорити поставки зброї країні на тлі зростання загрози з боку Китаю. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела. 

За даними FT, управління бюджету включить фінансування Тайваню в додатковий запит в рамках зусиль щодо прискорення поставок зброї. У разі прийняття Конгресом даного рішення, Тайвань вперше отримає зброю через систему, що фінансується платниками податків США, відому як «іноземне військове фінансування». 

Запит надійшов слідом за заявою Білого Дому про те, що США вперше поставлять Тайваню зброю на суму $345 млн зі своїх запасів в рамках системи, відомої як «повноваження президента щодо скорочення», яка використовувалася для відправки зброї в Україну. Очікується, що Білий дім подасть відповідний запит цього місяця.

Зак Купер, експерт із безпеки в Азії у центрі American Enterprise Institute, зазначив, що включення підтримки Тайваню, який має дуже сильну двопартійну підтримку в Конгресі США, в український бюджет може допомогти адміністрації та проукраїнським республіканцям залучити до підтримки України тих членів, які в іншому випадку могли б бути проти.

«Додавання додаткового фінансування для Тайваню поставить деяких республіканців Палати представників у складніше становище, оскільки багато тих, хто виступає проти фінансування України, виступають за підтримку Тайваню», – сказав він.

Видання пише, що голосування щодо додаткового бюджету, який буде зосереджений переважно на новій військовій допомозі Україні, стане першим випробуванням на підтримку Києва в нинішньому скликанні Конгресу.

Нагадаємо, що лідер КНР Сі Цзіньпін закликав китайську армію покращити планування бойових дій. Також міноборони КНР звинуватило США у нібито послідовній дестабілізації ситуації з Тайванем у зв'язку з планами Вашингтона продати Тайбею боєприпаси та військове обладнання на суму $440,2 млн. 

Теги: Тайвань США Україна війна

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