PayPal створила власну криптовалюту

Користувачі можуть купувати й продавати монети PayPal USD за $1 кожна

PayPal запустила власний стейблкоїн, прив'язаний до долара США. Про це повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

PayPal USD, за словами компанії, «на 100% забезпечений депозитами в доларах, короткостроковими казначейськими облігаціями США та аналогічними грошовими еквівалентами».

У своїй заяві PayPal пояснила, що її монета є токеном, випущеним на блокчейні Ethereum компанією Paxos Trust Company, яка підлягає регуляторному нагляду Департаментом фінансових послуг штату Нью-Йорк. У червні 2022 року компанія також отримала BitLicense, або бізнес-ліцензію на діяльність з віртуальними валютами, від Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Користувачі можуть купувати й продавати монети PayPal USD за $1 кожна. Вони можуть надсилати монети іншим користувачам як оплату або використовувати їх для придбання товарів і послуг, обравши відповідну опцію під час оформлення замовлення. Вони також можуть переказувати PayPal USD на сумісні зовнішні гаманці або конвертувати інші криптовалюти на своєму рахунку в стейблкоїн і з нього.

Ян Кац, керуючий директор Capital Alpha Partners, розповів, що PayPal USD може незабаром привернути увагу Федеральної резервної системи та Комісії з цінних паперів і бірж. Наразі PayPal зосереджується на впровадженні нової валюти й на тому, що з нею можна робити у США.

Нагадаємо, група північнокорейських хакерів таємно зламувала комп'ютерні мережі великого російського розробника ракет протягом щонайменше п'яти місяців минулого року.

До слова, Instagram обмежив повідомлення в Direct. Акаунти, які не слідкують одне за одним, зможуть надіслати лише одне повідомлення.