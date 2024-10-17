Президент Литви про план перемоги України: Нічого нового

Науседа: Якщо ми підтримаємо Україну – це створить тиск на Путіна, щоб він пішов на переговори

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що у плані перемоги України перелічено ініціативи та заходи, які партнери не змогли виконати. Йдеться про запрошення в НАТО та дозвіл на удари далекобійною зброєю. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Нічого нового (у плані перемоги, – «Главком»)», – сказав Науседа та зауважив, що план перемоги про бажання і здатність партнерів підтримувати Україну.

Президент Литви вважає, що якщо країни Заходу підтримають Україну, то це створить тиск на російського диктатора Володимира Путіна.

«Наші сумніви – найшвидший шлях до ескалації. Якщо ми підтримаємо Україну, якщо вона буде успішніша на полі бою, це створить тиск на Путіна, щоб він пішов на переговори. Зараз він вважає, що він має перевагу, він думає, що загнав Україну в глухий кут, і це найгірший момент для початку переговорів, бо Росія відчуває, що вона на сильніших позиціях», – сказав Науседа.

Нагадаємо, що у четвер, 17 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув на саміт Європейського Союзу, його зустрів президент Європейської ради Шарль Мішель.

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

До слова, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Раніше стало відомо, що Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.