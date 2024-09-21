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Депутатка «Слуги народу» пояснила, як співи допомагають її парламентській роботі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Депутатка «Слуги народу» пояснила, як співи допомагають її парламентській роботі
Єлизавета Ясько була авторкою та продюсеркою різдвяного проєкту «Як звучить Україна» у 2021 році
фото з відкритих джерел

Ясько: «Музика – частина мене, окрім того, це ще й дуже важливо з точки зору комунікації з людьми за кордоном»

Музика – це інструмент культурної дипломатії та стратегічних комунікацій, а мистецтво традиційно допомагає тримати зв'язок як з людьми в Україні, так і за кордоном. Таку думку виразила народна депутатка від партії «Слуга народу» Єлизавета Ясько в інтерв'ю «Главкому». 

Нардепка з самого дитинства вона займалася музикою, так як походить з родини митців. Ясько писала пісні з 13 років та реалізувала себе як продюсер. 

«Після Євромайдану створювала і керувала медіаресурсом про українську музику Kyiv Music Labs. Вже коли була депутатом, організувала проєкт під назвою «Як звучить Україна». А у 2016 році – проєкт, здійснений разом з МЗС, на підтримку політв’язнів, яких тоді незаконно утримувала Росія – Open Air. А у 2017-му наш проєкт «Бабин Яр» здобув нагороду за найкращий звуковий супровід міжнародного фестивалю «Канські Леви». І це було вперше, коли українці отримали там відзнаку…», – пояснила народна обраниця.

За її словами, музика – це не хобі, а частина її самої. «Це ще й дуже важливо з точки зору комунікації з людьми за кордоном. Мистецтво традиційно допомагає тримати зв'язок», – зауважує Ясько.

Зазначимо, Ясько до Дня Незалежності презентувала пісню «Моя земля» та анонсувала вихід мініальбому під такою ж назвою.

Як відомо, крім Ясько, у Верховній Раді мають відношення до музики також Давид Арахамія та Олександр Корнієнко. Однак Ясько зауважує, що на тему музики депутати між собою не спілкуються.

«Якщо чесно, то зараз ми про це не говоримо. Але Олександр Корнієнко у минулому дійсно був і менеджером, і продюсером декількох музичних проєктів. І сам грав та співав – для нього це було важливо. Чи продовжує він цим займатися? Думаю, ні, бо у всіх нас на це немає внутрішнього ресурсу. Мені також непросто даються студійні записи синглів – на них просто бракне енергії», – пояснила нардепка.

Перший заступник спікера та його гітара: Олександр Корнієнко колись грав у гурті «2Саша»
Перший заступник спікера та його гітара: Олександр Корнієнко колись грав у гурті «2Саша»
фото: скріншот з відео

За словами політикині, депутати не збираються разом, нічого не святкують і не співають пісні. Ясько сподівається, що після перемоги часу на музику буде більше.

Нагадаємо, Єлизавета Ясько пояснила, чому 15 депутатів не голосували за заборону Московської церкви.

Як відомо, 1-го червня 2023 року 32-річна депутатка Єлизавета Ясько повідомила, що стала мамою. Батьком її дитини є колишній президент Грузії, 55-річний Міхеіл Саакашвілі, який перебуває за ґратами. 

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Теги: росія Олександр Корнієнко Давид Арахамія Україна Бабин Яр мистецтво українці партії музика Єлизавета Ясько

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