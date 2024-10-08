Ізраїльська авіація вдарила по штаб-квартирі розвідки «Хезболли» у Бейруті
ЦАХАЛ своєю авіацією вдарив по позиціях бойовиків у Бейруті
Винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю завдали розвідувальних ударів по об'єктах терористів, що належать до штаб-квартири розвідки «Хезболли» у Бейруті. Про це повідомляє Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Ізраїльські винищувачі здійснили авіаудари по позиціях терористичної організації «Хезболла» на півдні Лівану та в районі Бекаа. У ході атак були уражені склади зброї, об'єкти терористичної інфраструктури та пускові установки.
Крім того, у ЦАХАЛ повідомили, що за останні 24 години ізраїльські війська завдали ударів по більш ніж 70 об'єктах «Хезболли» на півдні Лівану. Серед цілей були об'єкти терористичної інфраструктури, пускові установки, а також командні центри і місця зберігання зброї.
У жовтні 2024 року конфлікт між Ізраїлем та «Хезболлою» різко загострився на тлі ескалації насильства в регіоні. Напруженість між сторонами зросла після того, як Хезболла почала активно обстрілювати ізраїльські позиції на півночі, що стало відповіддю на збройні дії Ізраїлю проти ХАМАС у Газі. Ці дії призвели до чергового витка насильства, де обидві сторони зазнали значних втрат.
З початку жовтня ЦАХАЛ (Ізраїльські збройні сили) розпочали масштабні авіаційні удари по позиціях «Хезболли» в Лівані. Ізраїльські військові вказали, що за короткий час було завдано ударів по сотнях цілей, включаючи склади зброї, командні пункти та пускові установки терористичної організації. У відповідь «Хезболла» активізувала свої обстріли, внаслідок яких постраждали не лише військові, а й цивільні особи з обох сторін.
Ці події супроводжуються численними людськими жертвами та гуманітарною кризою, оскільки тисячі людей були змушені покинути свої домівки внаслідок інтенсивних бойових дій. Крім того, Ізраїль вживав заходів для евакуації цивільних осіб з прикордонних районів, оскільки ситуація ставала дедалі небезпечнішою.
На фоні військових дій розгортаються і політичні обговорення, адже у США та Європі спостерігається занепокоєння щодо можливого розширення конфлікту. Західні країни намагаються знайти шляхи для деескалації напруженості, але поки що ситуація залишається критичною.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що під час наземної операції на півдні Лівану ЦАХАЛ заявляє про ліквідацію більш як 400 бойовиків організації «Хезболла».
До слова, ізраїльська авіація в ніч проти 5 жовтня завдала серії ударів по центральній частині Сирії, зокрема по об'єктах у провінції Хомс. У результаті атаки в аеропорту Пальміри були знищені склади озброєння, що належали бойовикам ліванського терористичного угруповання «Хезболла».
Раніше стало відомо, що ліванська організація «Хезболла» використала кадри з війни в Україні, щоб продемонструвати свої «перемоги» над ізраїльською армією. Зокрема, йдеться про відео, яке показує «знищення ізраїльського танка».
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