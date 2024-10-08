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Ізраїльська авіація вдарила по штаб-квартирі розвідки «Хезболли» у Бейруті

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Ізраїльська авіація вдарила по штаб-квартирі розвідки «Хезболли» у Бейруті
ЦАХАЛ вдарив авіацією по Бейруту
фото з відкритих джерел

ЦАХАЛ своєю авіацією вдарив по позиціях бойовиків у Бейруті

Винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю завдали розвідувальних ударів по об'єктах терористів, що належать до штаб-квартири розвідки «Хезболли» у Бейруті. Про це повідомляє Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Ізраїльські винищувачі здійснили авіаудари по позиціях терористичної організації «Хезболла» на півдні Лівану та в районі Бекаа. У ході атак були уражені склади зброї, об'єкти терористичної інфраструктури та пускові установки.

Крім того, у ЦАХАЛ повідомили, що за останні 24 години ізраїльські війська завдали ударів по більш ніж 70 об'єктах «Хезболли» на півдні Лівану. Серед цілей були об'єкти терористичної інфраструктури, пускові установки, а також командні центри і місця зберігання зброї​.

У жовтні 2024 року конфлікт між Ізраїлем та «Хезболлою» різко загострився на тлі ескалації насильства в регіоні. Напруженість між сторонами зросла після того, як Хезболла почала активно обстрілювати ізраїльські позиції на півночі, що стало відповіддю на збройні дії Ізраїлю проти ХАМАС у Газі. Ці дії призвели до чергового витка насильства, де обидві сторони зазнали значних втрат.

З початку жовтня ЦАХАЛ (Ізраїльські збройні сили) розпочали масштабні авіаційні удари по позиціях «Хезболли» в Лівані. Ізраїльські військові вказали, що за короткий час було завдано ударів по сотнях цілей, включаючи склади зброї, командні пункти та пускові установки терористичної організації. У відповідь «Хезболла» активізувала свої обстріли, внаслідок яких постраждали не лише військові, а й цивільні особи з обох сторін​.

Ці події супроводжуються численними людськими жертвами та гуманітарною кризою, оскільки тисячі людей були змушені покинути свої домівки внаслідок інтенсивних бойових дій. Крім того, Ізраїль вживав заходів для евакуації цивільних осіб з прикордонних районів, оскільки ситуація ставала дедалі небезпечнішою​.

На фоні військових дій розгортаються і політичні обговорення, адже у США та Європі спостерігається занепокоєння щодо можливого розширення конфлікту. Західні країни намагаються знайти шляхи для деескалації напруженості, але поки що ситуація залишається критичною​.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під час наземної операції на півдні Лівану ЦАХАЛ заявляє про ліквідацію більш як 400 бойовиків організації «Хезболла».

До слова, ізраїльська авіація в ніч проти 5 жовтня завдала серії ударів по центральній частині Сирії, зокрема по об'єктах у провінції Хомс. У результаті атаки в аеропорту Пальміри були знищені склади озброєння, що належали бойовикам ліванського терористичного угруповання «Хезболла».

Раніше стало відомо, що ліванська організація «Хезболла» використала кадри з війни в Україні, щоб продемонструвати свої «перемоги» над ізраїльською армією. Зокрема, йдеться про відео, яке показує «знищення ізраїльського танка». 

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Теги: Ізраїль авіація військові ХАМАС озброєння конфлікт

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