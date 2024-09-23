Журналісти розкрили кількість жертв ударів Ізраїлю по Лівану

Associated Press: 50 людей загинули під час ударів Ізраїлю по Лівану, ще 300 постраждали

Мінімум 50 людей загинули внаслідок ударів ВПС Ізраїлю на південь Лівану. Про це пише Associated Press з посиланням на ліванський МОЗ. Ще понад 300 людей поранено.

Ліванські військові стверджують, що удари схвалив особисто начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю Герці Ха-Леві. Зазначається, що ізраїльські лідери пообіцяли посилити заходи проти «Хезболли» найближчими днями.

Ізраїль вже не вперше завдає авіаудару ізраїльської армії по об'єктах у Лівані. У ЦАХАЛ стверджують, що атакують цілі, що належать «Хезболлі». Там закликали мирних жителів залишити будівлі та райони, які використовуються цим рухом для зберігання зброї.

Нагадаємо, Ізраїль планує вторгнення до Лівану, яке включатиме створення буферної зони на кілька кілометрів від кордону. ЦАХАЛ оголосив про розгортання другої дивізії. Бойові частини тренувалися протягом 21 вересня на базах на півночі, але ще не почали збиратися у районах зосередження біля кордону.

До слова, корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заборонив своїм членам користуватись будь-якими засобами зв'язку після вибуху пейджерів і рацій у Лівані.