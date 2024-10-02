Ізраїль атакували з Лівану: більше 100 ракет випущено за кілька годин

Одна людина постраждала під час обстрілу

Сьогодні, 2 жовтня, Ізраїль став об'єктом масованої ракетної атаки з боку Лівану. За кілька годин було випущено понад 100 ракет. Найбільш інтенсивний обстріл відбувся з 17:45 до 17:47, коли по Західній Галілеї випустили близько 70 ракет. Усі вони вдарили по відкритій місцевості. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.

Пізніше, о 19:25, по тому ж району було випущено ще 30 ракет, які також впали на відкритій території. Крім того, о 18:41 дві ракети були випущені по селищу Авівім.

За інформацією медичних служб, одна людина отримала незначні осколкові поранення під час обстрілу Західної Галілеї. Інших повідомлень про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, «Хамас» узяв на себе відповідальність за напад у Тель-Авіві.