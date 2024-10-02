Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ізраїль атакували з Лівану: більше 100 ракет випущено за кілька годин

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїль атакували з Лівану: більше 100 ракет випущено за кілька годин
фото з відкритих джерел

Одна людина постраждала під час обстрілу

Сьогодні, 2 жовтня, Ізраїль став об'єктом масованої ракетної атаки з боку Лівану. За кілька годин було випущено понад 100 ракет. Найбільш інтенсивний обстріл відбувся з 17:45 до 17:47, коли по Західній Галілеї випустили близько 70 ракет. Усі вони вдарили по відкритій місцевості. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.

Пізніше, о 19:25, по тому ж району було випущено ще 30 ракет, які також впали на відкритій території. Крім того, о 18:41 дві ракети були випущені по селищу Авівім.

За інформацією медичних служб, одна людина отримала незначні осколкові поранення під час обстрілу Західної Галілеї. Інших повідомлень про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, «Хамас» узяв на себе відповідальність за напад у Тель-Авіві.

Читайте також:

Теги: Ізраїль армія обстріл ХАМАС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїльська військова авіація завдала ударів по десяти пускових установках угрупованях «Хезболли»
Ізраїль завдав авіаударів по пускових установках «Хезболли»
3 вересня, 01:00
Зеленський виступив на 24 засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн»
Зеленський назвав втрати російських військ на Курщині
6 вересня, 11:29
Росіяни обстріляли Нікополь з артилерії
У Нікополі через ворожий обстріл загинула 16-річна дівчина, є постраждалі
9 вересня, 13:04
Ситуація на Куп’янському напрямку залишається складною, бо ворог обрав цей напрямок як пріоритетний
Окупація Синьківки: голова Харківської ОВА спростував повідомлення про захоплення села
9 вересня, 16:28
За словами генсека ООН, прохід через Чорне море залишається «критично важливим для глобальної продовольчої безпеки»
Обстріл судна із зерном у Чорному морі: зʼявилася реакція генсека ООН
13 вересня, 02:18
Ворог застосував касетні боєприпаси по житловому кварталу
Окупанти застосували тактику подвійного удару по Боровій: є загиблі та руйнування
12 вересня, 15:15
98-ма дивізія ЦАХАЛу була перекинута на північ Ізраїлю після багатомісячних боїв у Секторі Газа
Ізраїль заявив про «нову фазу» війни
18 вересня, 20:26
Щонайменше дев'ять людей загинули і 2800 отримали поранення в результаті атаки у Лівані
Вибухи пейджерів «Хезболли» у Лівані: реакція світових ЗМІ
18 вересня, 11:09
Байден відповів чи проти наземної операції Ізраїлю в Лівані
Байден відреагував на намір Ізраїлю розпочати наземне вторгнення до Лівану
30 вересня, 20:25

Соціум

У Гамбурзі перекрили залізничний вокзал через підозру на небезпечний вірус у пасажира
У Гамбурзі перекрили залізничний вокзал через підозру на небезпечний вірус у пасажира
Скільки коштуватиме відпочинок у Туреччині наступного сезону: думка готельєрів
Скільки коштуватиме відпочинок у Туреччині наступного сезону: думка готельєрів
Ізраїль атакували з Лівану: більше 100 ракет випущено за кілька годин
Ізраїль атакували з Лівану: більше 100 ракет випущено за кілька годин
В Узбекистані вчителька вдарила учня через російську мову. Суд виніс їй вирок
В Узбекистані вчителька вдарила учня через російську мову. Суд виніс їй вирок
Газонокосарки не потрібні? Фермери в США знайшли незвичний метод догляду за насадженнями
Газонокосарки не потрібні? Фермери в США знайшли незвичний метод догляду за насадженнями
«Хамас» узяв на себе відповідальність за напад у Тель-Авіві
«Хамас» узяв на себе відповідальність за напад у Тель-Авіві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
38K
Серед підлітків у TikTok набирає популярності новий небезпечний тренд
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2024
7301
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5280
Вугледар окуповано: ISW оцінює наслідки
2903
Берегова охорона США помітила російські та китайські кораблі біля Аляски

Новини

Виведення військ з Вугледару та допомога від USAID на $1 млрд. Головне за 2 жовтня
Сьогодні, 20:40
Ізраїль ударив по об’єктах «Хезболли» та обстріл Харківщини: головне за ніч
Сьогодні, 07:50
Сонячно та до 21°C тепла: прогноз погоди на 2 жовтня
Сьогодні, 05:00
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Укрзалізниця» відновила рух поїздів до Миколаєва та Херсона
Вчора, 22:38
Лагідний діалог. Як суддя випитував у Коломойського, яка застава його влаштує
Вчора, 14:50

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua