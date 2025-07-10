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США запровадили санкції щодо слідчої ООН по Газі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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США запровадили санкції щодо слідчої ООН по Газі
Дипломатичне представництво Ізраїлю в Женеві назвало доповідь Альбанез «юридично необґрунтованою, наклепницькою та кричущим зловживанням її посадою»
фото: АР

Запровадження санкцій відбулося на тлі візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до Вашингтона

Адміністрація Трампа оголосила про запровадження санкцій проти Франчески Альбанез, спеціальнії доповідачки ООН з питань Західного берега та Гази. Це рішення Державного департаменту є черговою спробою Сполучених Штатів покарати критиків 21-місячної війни Ізраїлю в Газі та наслідком невдалої кампанії тиску США з метою усунення її з посади. Санкції оголошені на тлі візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Франческа Альбанез, італійська юристка з прав людини, відкрито висловлювалася щодо того, що вона назвала «геноцидом» Ізраїлю проти палестинців у Газі. Як Ізраїль, так і США, які надають військову підтримку своєму близькому союзнику, рішуче заперечують це звинувачення.

Протягом останніх тижнів Альбанез опублікувала серію листів, у яких закликала інші країни чинити тиск на Ізраїль, зокрема за допомогою санкцій, щоб той припинив бомбардування сектора Газа. Вона також рішуче підтримувала ордери Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт ізраїльських чиновників, включаючи Нетаньягу, за звинуваченнями у воєнних злочинах. Нещодавно вона оприлюднила звіт, у якому назвала кілька великих американських компаній серед тих, хто допомагав, на її думку, «окупації та війні Ізраїлю в Газі».

Державний секретар Марко Рубіо прокоментував у соціальних мережах: «Албанська кампанія політичної та економічної війни проти Сполучених Штатів та Ізраїлю більше не буде терпітися. Ми завжди будемо підтримувати наших партнерів у їхньому праві на самооборону».

Ліз Евенсон, директорка з міжнародного правосуддя Human Rights Watch, заявила, що рішення уряду США запровадити санкції проти Альбанез «насправді полягає у спробах змусити замовкнути експерта ООН за виконання своєї роботи – розповідь правди про порушення Ізраїлем щодо палестинців та заклик урядів і корпорацій не бути співучасниками». Евенсон додала, що «Сполучені Штати працюють над руйнуванням норм та інституцій, на які покладаються ті, хто пережив тяжкі зловживання». Вона закликала країни-члени ООН та МКС «рішуче протистояти безсоромним зусиллям уряду США блокувати правосуддя за найгірші злочини у світі та засудити обурливі санкції проти албанців».

Звіт Альбанез від 1 липня зосереджений на західних оборонних компаніях, що постачали зброю для ізраїльської армії, а також на виробниках землерийної техніки. У ньому згадується діяльність компаній у сферах судноплавства, нерухомості, технологій, банківської справи та фінансів, онлайн-туризму, а також академічних кіл. «Поки життя в Газі знищується, а Західний берег зазнає ескалації нападів, цей звіт показує, чому геноцид Ізраїлю триває: тому що це вигідно для багатьох», – йдеться в її звіті.

Дипломатичне представництво Ізраїлю в Женеві назвало доповідь Альбанез «юридично необґрунтованою, наклепницькою та кричущим зловживанням її посадою» та такою, що «приховує злочини ХАМАС». Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон привітав дії США, заявивши, що «невпинна та упереджена кампанія Албанез проти Ізраїлю та Сполучених Штатів давно перейшла межу від захисту прав людини до політичної війни».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп погодився підтримати двопартійний законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії, але висунув важливу умову. Про це пише Politico, передає «Главком».

Цей законопроєкт передбачає жорсткі економічні заходи проти РФ, зокрема, запровадження 500% мит для тих країн, які й надалі купуватимуть російські енергоносії – нафту, газ, уран та інші продукти.

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Теги: США ООН сектор Гази санкції

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