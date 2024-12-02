Білий дім пояснив, чому Байден вирішив помилувати сина

Це не перший випадок, коли президент США помилував члена сім'ї

Рішення президента США Джо Байдена помилувати сина Хантера частково повʼязане з намаганням захистити його від подальших переслідувань політичних опонентів. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр під час спілкування з журналістами на борту президентського літака Air Force One, повідомляє Fox News.

Жан-Пʼєр сказала, що, на думку Байдена, Хантеру нібито загрожувало подальше політично вмотивоване переслідування. «Однією з причин, чому президент помилував Хантера, було те, що здавалося, що його політичні опоненти не відступляться від нього. Не здавалося, що вони облишать це», – сказала вона.

Речниця підкреслила, що це не перший випадок, коли президент США помилував члена сім'ї: Білл Клінтон помилував зведеного брата Роджера, а Дональд Трамп – тестя своєї дочки Чарльза Кушнера.

«Правдою можуть бути дві речі: президент справді вірить у систему правосуддя і... Міністерство юстиції, і він також вірить, що на його сина здійснювали політичні атаки», – додала вона.

Жан-Пʼєр відмовилася надати більш детальну інформацію про те, чому і як Байден змінив свою думку, і чи зіграли роль нещодавні вибори, які поставили республіканців на чолі Білого дому і обох гілок Конгресу.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що ухвалив рішення помилувати свого сина Хантера Байдена.

У вересні Хантер Байден визнав себе винним у всіх дев'яти пунктах звинувачення у податкових злочинах. Винесення вироку призначено на 16 грудня. Як зазначають ЗМІ, ці звинувачення передбачають до 17 років ув'язнення.

Раніше цього року Хантера Байдена вже засудили за трьома федеральними звинуваченнями у зберіганні зброї в Вілмінгтоні (штат Делавер).

Максимальне покарання у цьому випадку – 25 років в'язниці та штраф у $750 тис. Однак оскільки син президента раніше не був засуджений за такі порушення закону, вирок має бути значно м'якшим. Джо Байден неодноразово заявляв, що не помилує свого сина в жодній із його справ і «продовжить поважати судовий процес».