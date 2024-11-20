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Франція відреагувала на ядерні погрози Путіна

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Франція відреагувала на ядерні погрози Путіна
Жан-Ноель Барро закликав не боятися ядерних погроз Путіна
фото: Frédéric Dugit, LP

Жан-Ноель Барро про нову ядерну доктрину Росії: «Це не є сюрпризом для нас»

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро закликав не боятися ядерних погроз російського диктатора Володимира Путіна, адже той використовує їх останні два з половиною роки. Про це повідомляє CNews.

«Це не є сюрпризом для нас, оскільки вже тиждень тому він анонсував оновлення цієї доктрини. Як сказав президент республіки, потрібно щоб Росія повернулась до своєї відповідальності перед світом, як ядерна країна. Як країна – постійний член Ради Безпеки ООН», – зазначив Барро.

Нагадаємо, напередодні Росія офіційно оголосила про нову ядерну доктрину, вперше заявивши, що застосує ядерну зброю не лише у відповідь на напад, який загрожує її виживанню, але й у відповідь на будь-який напад, що становить «критичну загрозу» її суверенітету і територіальній цілісності.

У середу, 20 листопада, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило про ймовірну масовану повітряну атаку, яка може статися вже сьогодні. З міркувань безпеки дипломатичне відомство буде закрито. Як наголосили у посольстві, громадянам США потрібно бути готовими негайно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

Теги: росія напад президент погрози ядерна зброя путін

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