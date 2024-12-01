Байден зробив несподівану покупку у «чорну п'ятницю»

Байдена помітили, коли він виходив з книжкового магазину з книгою «Столітня війна в Палестині»

Чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден купив у «чорну п'ятницю» антисемітську книгу, чим здивував інших покупців. Про це пише видання The Times of Israel.

Чорна п'ятниця (англ. Black Friday) – всесвітній день розпродажів, що розпочався зі США. Припадає на п'ятницю після Дня подяки у США. З неї починається традиційний різдвяний сезон розпродажів. Оскільки День подяки припадає на четвертий четвер листопада, «Чорна п'ятниця» випадає в проміжок часу з 23 по 29 листопада. 2024 року цей день припав на 29 листопада.

Йдеться про книгу «Столітня війна в Палестині: історія колоніальних завоювань та опору поселенців, 1917-2017 роки».

Байден здивував американців книною, яку обрав у магазині

Цю книгу Байден придбав на острові Нантакет у Массачусетсі у місцевій книгарні, чим дуже здивував і інших покупців, і журналістів – Байден не приховував обкладинку та тримав книгу в руках. За даними газети, «Сторічна війна в Палестині» має «чіткий антиізральський характер».

До слова, президент США Джо Байден відреагував на масовану атаку Росії на Україну 28 листопада та підкреслив важливість підтримки української держави. Байден наголосив, що США підтримують Україну та її боротьбу проти Росії.