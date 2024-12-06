Спецслужби Угорщини шпигували за посадовцями ЄС – розслідування

ЗМІ: Будапешт уже давно звинувачують у зломі телефонів журналістів, активістів та опозиціонерів

«Звичайною практикою угорської розвідки є обшук готельних номерів делегацій ЄС, які приїжджають з візитом, і завантаження даних з їхніх ноутбуків»

Угорська розвідувальна служба шпигувала за посадовцями ЄС, які відвідували країну, свідчать дані спільного розслідування Direkt36 і De Tijd. Деталі розслідування повідомляє Politico.

Згідно з його даними, співробітники Інформаційного управління Угорщини обшукували готельні номери, в яких зупинялись посадовці ЄС та записували їхні телефонні розмови.

Об’єктом стеження, зокрема стали слідчі Європейського бюро у боротьбі з шахрайством (OLAF), яке свого часу розслідувало справу угорської компанії, що належала зятю прем'єр-міністра Віктора Орбана.

У розслідуванні наводяться приклади з 2015 по 2017 рік, коли посадовці ЄС, які працювали на OLAF і приїжджали до Угорщини, під час поїздок на автомобілях ставали об’єктами стеження, а їхні телефони прослуховувалися.

У публікації також зазначено, що звичайною практикою угорської розвідки є обшук готельних номерів делегацій ЄС, які приїжджають з візитом, і завантаження даних з їхніх ноутбуків.

Будапешт уже давно звинувачують у зломі телефонів журналістів, активістів та опозиціонерів. 2021 року один з угорських законодавців визнав, що уряд придбав ізраїльське шпигунське програмне забезпечення. Раніше цього року кібератаки зазнав депутат Європарламенту, критично налаштований до Угорщини.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив 19 листопада, що, якщо Росія не перестане готувати та здійснювати диверсії в Європі, польська влада закриє всі її консульства в країні. Як пише The Guardian з посиланням з пресконференцію міністра, Сікорский заявив: «Я вже закрив консульство у Познані. Якщо вони (росіяни, – «Главком») не зупиняться, ми закриємо всі інші».

Радослав Сікорський тоді заявив: «Як міністр закордонних справ маю інформацію про те, що Російська Федерація стоїть за спробами диверсій у Польщі та союзних країнах. У зв'язку із цим ми відкликали свою згоду на роботу російського консульства у Познані».

Як відомо, Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією ультраправого кандидата в президенти Каліна Георгеску, який неочікувано переміг у першому турі виборів. Спецслужби вказали, що Румунія стала ціллю російських гібридних операцій, включаючи кібератаки, викрадення даних і диверсії.