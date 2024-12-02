Трамп різко висловився про Байдена, який помилував свого сина

Трамп назвав помилування сина Байдена порушенням правосуддя

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що рішення чинного глави Сполучених Штатів Джо Байдена про помилування його сина Хантера є зловживанням та порушенням правосуддя. У своєму обліковому записі в соцмережі Truth Social республіканець нагадав про «заручників 6 січня», маючи на увазі учасників штурму Капітолію 6 січня 2021 року.

«Чи охоплює помилування, дане Джо Хантеру, «заручників 6 січня» (під цим Трамп має на увазі учасників штурму Капітолію 6 січня 2021 року. Він і його прихильники розглядають їх як політичних в'язнів, стверджуючи, що «деякі з них зазнали несправедливого судового переслідування»), які вже кілька років ув'язнені? Таке зловживання та порушення правосуддя!», – написав Трамп.

Нагадаємо, Байден повністю помилував свого сина у двох судових справах. Він висловив сподівання, що американці зрозуміють його як батька та президента. Демократ додав, що Хантера вибірково і несправедливо переслідували, оскільки щодо податкових злочинів у США суди не виносять кримінальні рішення. Чинний президент пов'язав звинувачення на адресу сина із спробами зламати його самого.

Як пише Reuters, Хантер заявив, що після помилування має намір присвятити своє життя допомоги людям із залежностями. Син глави США додав, що визнав відповідальність за помилки, вчинені в період власної залежності, які використовувалися для «публічного приниження та сорому» усієї його родини в політичних іграх.

До слова, у вересні Хантер Байден визнав себе винним у всіх дев'яти пунктах звинувачення у податкових злочинах. Винесення вироку призначено на 16 грудня. Як зазначають ЗМІ, ці звинувачення передбачають до 17 років ув'язнення.

Раніше цього року Хантера Байдена вже засудили за трьома федеральними звинуваченнями у зберіганні зброї в Вілмінгтоні (штат Делавер). Максимальне покарання у цьому випадку – 25 років в'язниці та штраф у $750 тис.