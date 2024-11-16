Росія вводить обмеження на постачання збагаченого урану до США

Росія є одним із найбільших виробників та постачальників збагаченого урану у світі

15 листопада Росія, яка є найбільшим у світі постачальником збагаченого урану, оголосила про тимчасові обмеження на експорт цього виду урану до Сполучених Штатів. Цей крок став символічною відповіддю на заборону США на імпорт російського урану. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За даними Управління ядерної енергетики США, Росія контролює близько 44% світових потужностей зі збагачення урану і мала частку близько 35% в імпорті ядерного палива до США. Проте в травні 2024 року президент Джо Байден підписав закон, що забороняє імпорт російського збагаченого урану. США мають можливість зняти ці обмеження у разі виникнення проблем з постачаннями.

До слова, після початку повномасштабного вторгнення до України російська економіка навіть демонструвала зростання. Однак зараз стає очевидно, що цей процес припиниться вже у 2025 році. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

До слова, російський диктатор Володимир Путін визнав, що санкції спричиняють проблеми економіці РФ. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Нагадаємо, зростання економіки Росії під час війни досягло свого піку. Наступного року аналітики прогнозують державі-агресорці різкий обвал економічних показників, попри активне військове виробництво, пише видання Bloomberg.

До слова, Велика Британія запровадила санкції проти кількох російських агентств та високопосадовців через їхні спроби дестабілізувати ситуацію в Україні.

Також Сполучені Штати попросили союзників із «Великої сімки» розглянути питання про санкції щодо російських паладію та титану. Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнане джерело.