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Блінкен розкритикував Китай за «вічну» війну в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Блінкен розкритикував Китай за «вічну» війну в Україні
За словами Блінкена, Китай надає неоціненну підтримку російській оборонно-промисловій базі
фото з відкритих джерел

Допомога Китаю дозволяє Росії відновити оборонну промислову базу, яка може бути спрямована проти європейських країн

Росія отримує масові поставки верстатів, мікроелектроніки, оптики з Китаю. Це дозволяє РФ продовжувати агресію проти України та робить війну «вічною». Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен, пише The Guardian.

Зокрема, Блінкен на Всесвітньому економічному форумі в Саудівській Аравії розкритикував Китай за постачання компонентів для російської оборонної промисловості.

«Якщо поглянути на те, що Росія зробила за останній рік з погляду виробництва боєприпасів, ракет, танків і бронетехніки, то вона виробляла їх швидшими темпами, ніж будь-коли у своїй сучасній історії, в тому числі за часів холодної війни, коли Радянський Союз був ще Радянським Союзом. Як вона змогла це зробити? Тому що вона отримує масові поставки верстатів, мікроелектроніки, оптики, в основному з Китаю. Зараз це товари подвійного призначення, але ми дуже чітко знаємо, куди йде так багато з них… Це дозволяє Росії продовжувати агресію проти України. Це робить вічною війну, яку, за словами Китаю, він хотів би бачити закінченою. Як і всі ми», – сказав посадовець.

За словами Блінкена, США взаємодіяли з Китаєм з самого початку російської агресії проти України і закликали його не надавати Росії зброю, зброю, яка б підживлювала агресію.

«І я думаю, що справедливо буде сказати, що Китай безпосередньо не постачає Росії зброю, ракети, боєприпаси. Це робить Іран. Це робить Північна Корея. Однак Китай надає неоціненну підтримку російській оборонно-промисловій базі, яка допомагає Росії справлятися з величезним тиском, що чиниться через санкції, експортний контроль та інші заходи», – сказав держсекретар США.

Посадовець наголосив, що допомога Китаю дозволяє Росії відновити оборонну промислову базу, яка може бути спрямована проти європейських країн після того, як «Україна закінчить свою війну».

Нагадаємо, посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Китай допомагає Росії досягти своїх військових цілей в Україні, продовжуючи продавати такі товари, як технології безпілотників або порохові компоненти.

Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США бачили докази спроб Китаю «вплинути і, можливо, втрутитися» у майбутні вибори в США, попри зобов'язання лідера Сі Цзіньпіна не робити цього.

До слова, китайські компанії звертаються до підпільних каналів фінансування, таких як валютні брокери на кордоні та до забороненої криптовалюти через відмову банків Китаю фінансувати транзакції, пов'язаних із Росією.

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Теги: війна Китай США Ентоні Блінкен росія

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