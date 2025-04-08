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Стармер заявив, що Британія продовжить переговори з США щодо тарифів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Стармер заявив, що Британія продовжить переговори з США щодо тарифів
Стармер: Ми повинні зробити крок вперед, ми не можемо бути боягузами
фото з відкритих джерел

Британія продовжить переговори із США для зменшення напруженості у цій ситуації

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не підтримує ескалації у відносинах із США через торговельні тарифи, навіть попри необхідність захисту національної автомобільної промисловості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Independent.

Стармер наголосив, що Лондон продовжить переговори з Вашингтоном задля зменшення напруження в цій ситуації.

Під час візиту на завод Jaguar Land Rover у Соліхаллі 7 квітня Стармер підкреслив важливість рішучих дій:

«У такий момент, як зараз, ми повинні формувати наше майбутнє, ми повинні зробити крок вперед, ми не можемо бути боягузами».

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Зауважимо, що Україна теж потрапила до списку – для неї будуть встановлені 10% мита на експорт товарів до США. Щодо Китаю, то Трамп заявив, що КНР обкладається 34% митами на додаток до попередніх 20%. Росії серед країн, щодо яких запроваджені мита, немає. Представник Білого дому пояснював, що нові мита не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР, оскільки ці країни «вже перебувають під санкціями та змушені сплачувати значні тарифи». 

Також президент США Дональд Трамп заявив, що іноземним урядам доведеться заплатити «багато грошей», щоб скасувати нові тарифи, які він назвав «ліками». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Трамп зазначив, що не стурбований збитками, які вже знищили трильйони доларів вартості з ринків акцій по всьому світу. «Я не хочу, щоб щось падало. Але іноді вам потрібно прийняти ліки, щоб щось виправити», – сказав він.

Американський лідер додав, що розмовляв з лідерами Європи та Азії, які сподіваються переконати його знизити тарифи до 50%, які мають набути чинності цього тижня.

Теги: США тарифи Велика Британія Кір Стармер

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