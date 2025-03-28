Мита Трампа можуть залишити американців без туалетного паперу – Bloomberg

Через дії Трампа може спалахнути дефіцит туалетного паперу, як це було під час пандемії COVID-19, коли полиці магазинів були порожніми

Адміністрація Трампа планує збільшити мита на канадські пиломатеріали з хвойних порід до 27%

Мита на пиломатеріали з Канади, які президент США Дональд Трамп обіцяв ввести, можуть порушити постачання до країни туалетного паперу. Як передає «Главком», про це повідомляє Bloomberg.

Так, адміністрація Трампа планує збільшити мита на канадські пиломатеріали з хвойних порід до 27% із можливістю введення додаткових зборів, які піднімуть ставку мита до понад 50%.

Bloomberg вказує, що хоча Трамп і виступає за нові тарифи частково для того, щоб підтримати американське виробництво, вони також можуть вдарити по доступності крафт-целюлози з хвойних порід деревини – ключового компонента у виробництві туалетного паперу та паперових рушників.

Цей матеріал наразі постачається переважно з Канади. Як пише агентство, минулого року США імпортували близько 2 млн тонн канадської крафт-целюлози.

Через це може спалахнути дефіцит туалетного паперу, як це було під час пандемії COVID-19, коли полиці магазинів були порожніми на тлі панічних закупівель, або ж станеться зростання цін.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив про готовність знизити мита для Китаю, щоб укласти угоду з китайським материнським підприємством TikTok ByteDance щодо продажу програми для коротких відео, якою користуються 170 млн американців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Можливо, я дам їм невелике зниження тарифів або щось інше, щоб це зробити», – сказав Трамп журналістам.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що може звільнити деякі країни від тарифів, якщо вважатиме це за потрібне. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Оголошуючи про інвестиції в розмірі $20 млрд від Hyundai, Трамп заявив, що може дати багатьом країнам послаблення від взаємних тарифів. «Ми можемо бути навіть ліпшими», – каже президент.

Американський лідер не став уточнювати, які країни можуть бути звільнені від тарифів або що буде критерієм для певних країн для винятків.