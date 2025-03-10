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«Путін не поважає вас». Журналіст загнав Трампа в пастку: що відповів президент? (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Путін не поважає вас». Журналіст загнав Трампа в пастку: що відповів президент? (відео)
Трамп розлютився на журналіста після запитання про очільника Кремля
фото: AP

Раніше ЗМІ писали, що президент Сполучених Штатів незадоволений тим, що Російська Федерація продовжує атакувати Україну

Президент США Дональд Трамп обурився через запитання журналіста про зневагу російського диктатора Володимира Путіна до політика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Кореспондент Washington Post запитав американського лідера, чи вважає він, що Путін зневажає його, атакуючи Україну. Натомість політик дорікнув журналісту за те, що той буцімто підірвав довіру до свого видання.

«Главком» нижче наводить діалог президента США та журналіста Washington Post:

Журналіст: Ви не вважаєте, що президент Росії виявляє неповагу до президента США, атакуючи Україну?

Трамп: Він мене не поважає? 

Журналіст: Так. 

Трамп: Звідки ви? 

Журналіст: Я з Washington Post.

Трамп: Ви втратили багато довіри.

Трамп, так і не відповівши на запитання, одразу ж звернувся до інших журналістів.

Як відомо, 7  березня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Тоді Дональд Трамп відреагував на удар, заявивши, що «наполегливо розглядає можливість запровадження широкомасштабних банківських санкцій і тарифів проти Росії».

Також Axios писав, що президент Сполучених Штатів незадоволений тим, що Російська Федерація продовжує атакувати Україну, попри його заклики до припинення вогню та закінчення війни.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп навряд чи відновить допомогу Україні після підписання угоди про копалини. Він хоче, щоб Зеленський зробив певний рух у напрямку виборів в Україні і, можливо, пішов у відставку.

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа припинила критично важливу підтримку систем глушіння для українських військово-повітряних сил, що може значно послабити їхню здатність до повітряної протидії.

До слова, очільник США Дональд Трамп заявив, що не вважає президента України Володимира Зеленського вдячним за американську допомогу. Також Трамп заявив, що Україна може не вижити.

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Теги: журналіст обстріл війна путін США Дональд Трамп

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