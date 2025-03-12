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«Путін хоче принизити Трампа». Ексглава уряду України спрогнозував, чим закінчаться мирні перемовини

Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Путін хоче принизити Трампа». Ексглава уряду України спрогнозував, чим закінчаться мирні перемовини
Яценюк нагадав, що держсекретар США Марко Рубіо сказав, що м’яч зараз на російському полі
фото: Reuters

«Путін дуже чітко заявив, що він неготовий прийняти будь-які тимчасові домовленості про припинення вогню»

Росія готова лише на одну угоду – повну капітуляцію України і всього Заходу. Ми готові до іншої угоди – чесного і справедливого миру на умовах, прийнятних для України і для вільного світу, але не для воєнного злочинця Путіна. Про це в ефірі BBC Radio підкреслив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк.

Відповідаючи на запитання щодо оцінки вчорашньої угоди між Україною та США, він підкреслив: «Надзвичайно важливо, що американці переглянули своє рішення, і військова підтримка України та обмін розвідданими були відновлені. Це найбільш важливе питання для українського війська».

«Добре те, що ми повернулися до початкової точки в українсько-американських відносинах. Погано те, що є ще одна необхідна умова – чи готова Росія погодитися на будь-яке припинення вогню. Відверто кажучи, маю великі сумніви. Воєнний злочинець Путін дуже чітко заявив, що він неготовий прийняти будь-які тимчасові домовленості про припинення вогню. Він готовий прийняти лише повну капітуляцію України, називаючи це мирною угодою», – наголосив він.

Арсеній Яценюк нагадав, що держсекретар США Марко Рубіо сказав, що м’яч зараз на російському полі: «Але м’яч завжди був на російському полі, – відколи почалася війна у 2014 році».

Тому, за його словами, «потрібно отримати набір інструментів і засобів для тиску на Путіна»: «Немає іншого рішення, окрім більшої допомоги Україні, більшої кількості зброї для України, посилення санкцій і якнайшвидшої ізоляції Путіна. І, власне, спробувати тиснути на Китай. Адже як Китай, постійний член Радбезу ООН, може відмовитися від угоди про припинення вогню?».

«США повернулися на правильний шлях – на даний момент. Путін хоче принизити Трампа, переграти його і разом з Китаєм підірвати і США, і ООН, і НАТО. Це спільний план Росії, Північної Кореї та Китаю. І коли президент Трамп це зрозуміє, не буде іншого шляху, окрім наполегливо підтримувати Україну і тиснути на Путіна настільки, наскільки можна», – підкреслив Арсеній Яценюк.

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Теги: переговори Саудівська Аравія Україна США Марко Рубіо путін війна Арсеній Яценюк росія

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