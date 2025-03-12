«Путін хоче принизити Трампа». Ексглава уряду України спрогнозував, чим закінчаться мирні перемовини

Яценюк нагадав, що держсекретар США Марко Рубіо сказав, що м’яч зараз на російському полі

«Путін дуже чітко заявив, що він неготовий прийняти будь-які тимчасові домовленості про припинення вогню»

Росія готова лише на одну угоду – повну капітуляцію України і всього Заходу. Ми готові до іншої угоди – чесного і справедливого миру на умовах, прийнятних для України і для вільного світу, але не для воєнного злочинця Путіна. Про це в ефірі BBC Radio підкреслив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк.

Відповідаючи на запитання щодо оцінки вчорашньої угоди між Україною та США, він підкреслив: «Надзвичайно важливо, що американці переглянули своє рішення, і військова підтримка України та обмін розвідданими були відновлені. Це найбільш важливе питання для українського війська».

«Добре те, що ми повернулися до початкової точки в українсько-американських відносинах. Погано те, що є ще одна необхідна умова – чи готова Росія погодитися на будь-яке припинення вогню. Відверто кажучи, маю великі сумніви. Воєнний злочинець Путін дуже чітко заявив, що він неготовий прийняти будь-які тимчасові домовленості про припинення вогню. Він готовий прийняти лише повну капітуляцію України, називаючи це мирною угодою», – наголосив він.

Арсеній Яценюк нагадав, що держсекретар США Марко Рубіо сказав, що м’яч зараз на російському полі: «Але м’яч завжди був на російському полі, – відколи почалася війна у 2014 році».

Тому, за його словами, «потрібно отримати набір інструментів і засобів для тиску на Путіна»: «Немає іншого рішення, окрім більшої допомоги Україні, більшої кількості зброї для України, посилення санкцій і якнайшвидшої ізоляції Путіна. І, власне, спробувати тиснути на Китай. Адже як Китай, постійний член Радбезу ООН, може відмовитися від угоди про припинення вогню?».

«США повернулися на правильний шлях – на даний момент. Путін хоче принизити Трампа, переграти його і разом з Китаєм підірвати і США, і ООН, і НАТО. Це спільний план Росії, Північної Кореї та Китаю. І коли президент Трамп це зрозуміє, не буде іншого шляху, окрім наполегливо підтримувати Україну і тиснути на Путіна настільки, наскільки можна», – підкреслив Арсеній Яценюк.