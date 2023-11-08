Головна Країна Політика
search button user button menu button

Вступ України до ЄС: Зеленський доручив уряду забезпечити готовність до переговорів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вступ України до ЄС: Зеленський доручив уряду забезпечити готовність до переговорів
Зеленський підписав указ про підготовку до переговорів щодо вступу України до ЄС
фото: Офіс президента

Документ покликаний забезпечити реалізацію стратегічного курсу на набуття повноправного членства України в Євросоюзі

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів забезпечити готовність України до початку процесу переговорів з Європейським Союзом з питання вступу. Відповідний указ №744/2023 «Про деякі заходи з підготовки до переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу» опубліковано на сайті Офісу президента.

Документ покликаний забезпечити реалізацію стратегічного курсу на набуття повноправного членства України в Євросоюзі, створення умов для ефективної політичної взаємодії та удосконалення координації діяльності державних органів з метою якнайшвидшого початку переговорного процесу про вступ України до ЄС.

Так, відповідно до указу, глава держави доручив уряду ініціювати проведення консультацій з Європейською комісією щодо визначення організаційних аспектів переговорного процесу зі вступу України в ЄС, забезпечити підготовку та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо затвердження нової Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС) з урахуванням результатів офіційної оцінки ЄС («скринінгу») стану імплементації права Європейського Союзу (acquis ЄС) до національного законодавства, а також із урахуванням результатів офіційного оцінювання ЄС («скринінгу») стану імплементації права Європейського Союзу (acquis ЄС) в національне законодавство.

Кабінет міністрів також має підготувати та подати за результатами консультацій з інституціями ЄС пропозиції щодо створення делегації України для участі в переговорах з Європейським Союзом щодо укладення угоди про вступ України до ЄС після ухвалення відповідного рішення Європейською Радою.

Крім того, уряду доручено президентом вжити заходів щодо вдосконалення механізму координації діяльності та взаємодії центральних органів виконавчої влади для реалізації завдань із підготовки та подальшої участі в переговорному процесі щодо вступу України до Європейського Союзу.

Уряд має забезпечити на постійній основі інформування президента України про стан підготовки до переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу.

Нагадаємо, сьогодні, 8 листопада, посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова передала прем'єр-міністрові Денису Шмигалю звіт Єврокомісії з рекомендаціями про початок вступних переговорів.

Читайте також: Єврокомісія ухвалила рішення щодо переговорів про вступ України в ЄС
Теги: Єврокомісія посол Володимир Зеленський уряд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Порошенко вимагав, щоб Зеленський надав документальні докази про його «співпрацю з Медведчуком»
Порошенко проти Зеленського. Верховний суд поставив крапку у гучній справі
Сьогодні, 20:00
F-16 повітряних сил Нідерландів
Зеленський підтвердив, що нідерландські F-16 прибули до Румунії для навчання українців
Вчора, 20:18
Частина компаній має стосунок до російського олігарха Михайла Фрідмана
Зеленський ввів нові санкції проти Росії: хто потрапив під обмеження
Вчора, 16:34
Командира 128-ї бригади відсторонено від посади на час розслідування – Зеленський
Командира 128-ї бригади відсторонено від посади на час розслідування – Зеленський
6 листопада, 21:50
Володимир Зеленський сьогодні звільнив минулого командувача ССО
Зеленський призначив нового командувача ССО
3 листопада, 15:33
Активність нашої роботи з партнерами буде незмінною, пообіцяв президент
Зеленський анонсував важливі для України кроки у листопаді та грудні
29 жовтня, 20:49
Україна перевела годинники на зимовий час
Україна перевела годинники на зимовий час
29 жовтня, 03:39
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував ситуацію на полі бою
11 жовтня, 05:54
Зеленський розповів про свою розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю
Більше сотні українців у Ізраїлі звернулися по допомогу до посольства – Зеленський
8 жовтня, 22:04

Політика

Вступ України до ЄС: Зеленський доручив уряду забезпечити готовність до переговорів
Вступ України до ЄС: Зеленський доручив уряду забезпечити готовність до переговорів
Україна матиме успіх на полі бою цього року – Зеленський
Україна матиме успіх на полі бою цього року – Зеленський
Порошенко проти Зеленського. Верховний суд поставив крапку у гучній справі
Порошенко проти Зеленського. Верховний суд поставив крапку у гучній справі
Зеленський із президенткою Грузії обговорив лікування Саакашвілі
Зеленський із президенткою Грузії обговорив лікування Саакашвілі
Відстрочка мобілізації працівників ДСНС: Рада ухвалила закон
Відстрочка мобілізації працівників ДСНС: Рада ухвалила закон
Зеленський із міністром транспорту США обговорив гуманітарний маршрут у Чорному морі (відео)
Зеленський із міністром транспорту США обговорив гуманітарний маршрут у Чорному морі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Умєров різко відреагував на пост нардепа щодо «звільнення» Залужного
5765
Оренда житла у Німеччині: українцям слід врахувати один момент
4723
Кремль хоче відправити на фронт українських військовополонених – ISW
4366
Вибухи на Полтавщині, у Конгресі США схвалили проєкт передачі Україні активів РФ: головне за ніч
4099
Порошенко проти Зеленського. Верховний суд поставив крапку у гучній справі

Новини

«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Сьогодні, 20:21
ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Сьогодні, 07:06
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 04:53
Ігнат розповів, як Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16
Сьогодні, 04:10
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Ігнат розповів, за яких умов Україна зможе створити «повітряний щит»
Вчора, 22:30

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту