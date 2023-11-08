Вступ України до ЄС: Зеленський доручив уряду забезпечити готовність до переговорів

Зеленський підписав указ про підготовку до переговорів щодо вступу України до ЄС

Документ покликаний забезпечити реалізацію стратегічного курсу на набуття повноправного членства України в Євросоюзі

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів забезпечити готовність України до початку процесу переговорів з Європейським Союзом з питання вступу. Відповідний указ №744/2023 «Про деякі заходи з підготовки до переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу» опубліковано на сайті Офісу президента.

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Документ покликаний забезпечити реалізацію стратегічного курсу на набуття повноправного членства України в Євросоюзі, створення умов для ефективної політичної взаємодії та удосконалення координації діяльності державних органів з метою якнайшвидшого початку переговорного процесу про вступ України до ЄС.

Так, відповідно до указу, глава держави доручив уряду ініціювати проведення консультацій з Європейською комісією щодо визначення організаційних аспектів переговорного процесу зі вступу України в ЄС, забезпечити підготовку та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо затвердження нової Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС) з урахуванням результатів офіційної оцінки ЄС («скринінгу») стану імплементації права Європейського Союзу (acquis ЄС) до національного законодавства, а також із урахуванням результатів офіційного оцінювання ЄС («скринінгу») стану імплементації права Європейського Союзу (acquis ЄС) в національне законодавство.

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Кабінет міністрів також має підготувати та подати за результатами консультацій з інституціями ЄС пропозиції щодо створення делегації України для участі в переговорах з Європейським Союзом щодо укладення угоди про вступ України до ЄС після ухвалення відповідного рішення Європейською Радою.

Крім того, уряду доручено президентом вжити заходів щодо вдосконалення механізму координації діяльності та взаємодії центральних органів виконавчої влади для реалізації завдань із підготовки та подальшої участі в переговорному процесі щодо вступу України до Європейського Союзу.

Уряд має забезпечити на постійній основі інформування президента України про стан підготовки до переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу.

Нагадаємо, сьогодні, 8 листопада, посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова передала прем'єр-міністрові Денису Шмигалю звіт Єврокомісії з рекомендаціями про початок вступних переговорів.