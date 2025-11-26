Головна Світ Політика
Стів Віткофф – «рупор Кремля»? Норвезька журналістка розкрила скандальні подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Стів Віткофф – «рупор Кремля»? Норвезька журналістка розкрила скандальні подробиці
На думку норвезької журналістки Іне Бак Іверсен, Віткофф формує позицію США, просуваючи цілі зовнішньої політики Росії
фото: Getty Images

Норвезька журналістка Іне Бак Іверсен звинувачує Стіва Віткоффа у 30-річній співпраці з російськими кримінальними колами

У соціальній мережі X набуває поширення гостра тема, започаткована норвезькою журналісткою Іне Бак Іверсен. Авторка стверджує, що спецпосланник президента США, відомий американський магнат нерухомості Стів Віткофф має набагато глибші та темніші зв'язки з російськими кримінальними та фінансовими структурами, ніж вважалося раніше. Про це пише «Главком».

Авторка попереджає, що спрощене трактування Віткоффа як «корисного ідіота» є «небезпечною пасткою».

«Віткофф провів три десятиліття, плаваючи у російських грошах, колах російської мафії та російському каналі нерухомості», – йдеться у повідомленні.

Незважаючи на те, що повний зміст розслідування подано у формі соціальної «нитки» (тобто треду), стартове повідомлення вказує на ймовірну системність проблеми. Звинувачення стосуються використання Віткоффом російського капіталу в сфері нерухомості протягом останніх 30 років, а також його прямої взаємодії з особами, пов'язаними з організованою злочинністю.

Пізніше норвезька журналістка опублікувала продовження свого резонансного розслідування, стверджуючи, що зв'язки Стіва Віткоффа з російськими грошима та мафіозними колами – це не випадковість, а системна схема співпраці, що має прямі геополітичні наслідки. 

«Це не збіг. Це повторення. Закономірність. Співпраця», – пише вона. 

Журналістка навела такі дані:

  • 2016 рік: Манафорт + Кілімнік → «мирний план»,
  • 2024 рік: Віткофф → «мирний план»,
  • 2017–2019: Приватні зустрічі Трампа і Путіна → невідомі поступки,
  • 2024–2025: Переговори Трампа і Росії на Алясці → невідомі поступки.

За її словами, Віткофф, позиціонуючи себе як «бізнесмена», формує ключові зовнішньополітичні позиції США, діючи неофіційно, на боці Росії.

Журналістка звертає увагу на те, як Віткофф постійно оминає обговорення російських військових злочинів, депортацій, ракетних ударів та ядерного шантажу. Мета цього – «приховати та стерти злочини Росії і змусити Україну піти на компроміс».

Іверсен стверджує, що угоди Віткоффа і Трампа з Росією були «укладені давно», і зараз вони «виконують свою частину угоди»: заспокоюють Москву, тиснуть на Київ, підривають санкції та змушують укласти «мирну угоду».

Журналістка прямо називає Віткоффа «рупором Росії», цитуючи його заяви: «Україна повинна віддати землю. Україна не може перемогти. Мир вимагає поступок з боку України».

Журналістка підкреслює, що ці «думки» Віткоффа є, по суті, цілями зовнішньої політики Кремля. Це особливо небезпечно, оскільки він «сидить за столом переговорів з Росією і має завдання «домовитися» про Україну, без участі України в переговорах».

На думку журналістки, Віткофф діє без жодного контролю, оскільки його позиціонують як «бізнесмена», а не геополітичного гравця. Але він формує позицію США щодо Росії, позицію США щодо військових злочинів, напрямок політики НАТО, майбутню безпеку України. Неофіційно, на боці Росії.

Нагадаємо, Bloomberg опублікував розмову Віткоффа, Дмітрієва та Ушакова, на якій спецпредставник Трампа давав поради Росії, як краще подавати свої пропозиції щодо мирної угоди американському президенту.

Згодом президент США Дональд Трамп прокоментував розшифровку Bloomberg, в якій спецпредставник Стів Віткофф радить російським офіційним особам, як краще сподобатися та привернути на свій бік американського лідера. 

До слова, Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський хотів би здійснити візит до Вашингтона, але це може статися після досягнення угоди.

Раніше, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом 27 листопада, щоб завершити проєкт мирної угоди. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.

Теги: Дональд Трамп санкції США Стів Віткофф розслідування

