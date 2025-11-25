Головна Країна Політика
Зеленський готовий «якнайшвидше» зустрітися з президентом США – Єрмак

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Єрмак зазначив, що питання, які обговорюватимуть Трамп і Зеленський, стосуються українських територій
фото: AP

За словами керівника Банкової, потенційна зустріч лідерів може відбутися 27 листопада

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом 27 листопада, щоб завершити проєкт мирної угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в коментарі Axios.

«Я сподіваюся, що візит президента Зеленського відбудеться якомога швидше, тому що це допоможе президенту Трампу продовжити свою історичну місію з припинення цієї війни», – сказав він.

Керівник Офісу президента пояснив, що питання, яке мають обговорити Трамп і Зеленський, стосується територій. Єрмак наголосив, що нинішній проєкт мирного плану відповідає інтересам України та поважає її «червоні лінії».

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

Як відомо, українська делегація завершила переговори в Женеві з представниками Сполучених Штатів та європейськими партнерами. За підсумками цієї зустрічі, перелік необхідних кроків для припинення війни став більш працездатним.

Водночас Білий дім запевнив, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію. «Є кілька делікатних, але не непереборних деталей, які необхідно вирішити і які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами», – написала речниця Білого дому Керолайн Левітт.

До слова, міністр армії Ден Дрісколл провів переговори з російськими офіційними особами в Абу-Дабі. Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров анонсував візит президента України Володимира Зеленського до США для фінальних домовленостей із американським лідером Дональдом Трампом.

Теги: Андрій Єрмак Володимир Зеленський переговори перемир'я

