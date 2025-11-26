Головна Світ Політика
Трамп виправдав Віткоффа за скандальну розмову з представником Путіна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп: Я можу уявити, що він (Віткофф – «Главком») говорить те ж саме Україні, бо обидві сторони повинні чимось жертвувати і щось отримувати
Дональд Трамп хоч і виправдав свого спецпредставника Віткоффа, зауважив, що не чув злитого аудіозапису

Президент США Дональд Трамп прокоментував розшифровку Bloomberg, в якій спецпредставник Стів Віткофф радить російським офіційним особам, як краще сподобатися та привернути на свій бік американського лідера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію Білого дому.

За словами Трампа, у таких діях немає нічого незвичайного.

«Тому що йому потрібно «продати» це Україні. Йому потрібно «продати» Україну Росії. Так працює посередник з угод. Потрібно сказати: «Дивіться, вони хочуть ось цього». Це стандартна форма переговорів. Потрібно переконати їх у цьому», – сказав президент США.

Трамп додав, що хоча він і не чув злитого аудіозапису, він вважає, що Віткофф може говорити те саме і з українською стороною.

«Я цього не чув, але чув, що це звичайні переговори. І я можу уявити, що він говорить те ж саме Україні, бо обидві сторони повинні чимось жертвувати і щось отримувати», – резюмував Трамп.

Як відомо, Bloomberg опублікував розмову Віткоффа, Дмітрієва та Ушакова, на якій спецпредставник Трампа давав поради Росії, як краще подавати свої пропозиції щодо мирної угоди американському президенту.

У телефонній розмові, яка відбулася 14 жовтня і тривала трохи більше п'яти хвилин, спецпосланець Трампа Стів Віткофф надав поради Юрію Ушакову, головному помічнику президента Росії Володимира Путіна із зовнішньої політики. Зокрема, Віткофф пропонував організувати телефонну розмову між Трампом і Путіним до візиту Володимира Зеленського до Білого дому того ж тижня, а також використати угоду щодо Гази як допоміжний аргумент.

До слова, спецпредставник президента Росії Кирил Дмитрієв заперечив достовірність оприлюдненої агентством Bloomberg розшифровки телефонних переговорів. Йдеться про розмови Юрія Ушакова зі Стівом Віткоффом, а також розмову самого Дмитрієва.

У публікації Bloomberg стверджувалося, що російські представники обговорювали розробку такої версії мирного плану, яку можна було б передати Сполученим Штатам, щоб вони «представили його як свій».

Теги: росія Дональд Трамп переговори Стів Віткофф

