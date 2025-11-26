Мирний план США виявився російським? Bloomberg оприлюднило докази

Старший радник президента Росії із зовнішньої політики Юрій Ушаков (зліва направо), економічний радник президента Росії Кирило Дмитрієв та спецпредставник США Стів Віткофф прибули на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним до Кремля у Москві

Радник Трампа Стів Уіткофф пропонував Росії шукати до американського президента підхід через лестощі, щоб вплинути на позицію США щодо війни проти України

Bloomberg опублікував розмову Віткоффа, Дмітрієва та Ушакова, на якій спецпредставник Трампа давав поради Росії, як краще подавати свої пропозиції щодо мирної угоди американському президенту, передає «Главком».

У телефонній розмові, яка відбулася 14 жовтня і тривала трохи більше п'яти хвилин, спецпосланець Трампа Стів Віткофф надав поради Юрію Ушакову, головному помічнику президента Росії Володимира Путіна із зовнішньої політики. Зокрема, Віткофф пропонував організувати телефонну розмову між Трампом і Путіним до візиту Володимира Зеленського до Білого дому того ж тижня, а також використати угоду щодо Гази як допоміжний аргумент.

«Ми склали план Трампа з 20 пунктів, 20 з яких були спрямовані на мир, і я думаю, що, можливо, ми зробимо те ж саме з вами», – сказав Віткофф Ушакову, згідно із записом розмови, переглянутим та розшифрованим агентством Bloomberg.

Директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг прокоментував це так: «Ця історія доводить одне: спеціальний посланник Віткофф майже щодня спілкується з офіційними особами як у Росії, так і в Україні, щоб домогтися миру, і це саме те, для чого президент Трамп його і призначив». Представник Кремля Дмитрій Пєсков на коментар поки не відреагував.

Ця розмова вперше дала можливість безпосередньо ознайомитися з поточною тактикою Віткоффа на переговорах із Росією та з тим, що, ймовірно, лягло в основу мирної пропозиції з 28 пунктів. Цей план з'явився на початку цього місяця, і США закликають Україну прийняти його як основу для угоди.

Раніше цього місяця Путін уже заявляв, що план США, на його думку, може бути використаний як основа для мирного врегулювання. На засіданні Ради безпеки Росії він повідомив, що 28-пунктовий план ще детально не обговорювався зі США, але Москва отримала його копію. Трамп, зі свого боку, у вівторок повідомив, що доручив Віткоффу зустрітися з Путіним, сподіваючись завершити розробку мирного плану. Президент написав на Truth Social, що «початковий мирний план із 28 пунктів, розроблений Сполученими Штатами, був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності».

Телефонна розмова Віткоффа та Ушакова відбулася в той час, коли Трамп святкував успіх своєї кампанії з припинення війни в Газі. При цьому, ставлення Трампа до Путіна, схоже, погіршилося. Готуючись до зустрічі із Зеленським 17 жовтня, Трамп розглядав можливість постачання Україні далекобійних ракет «Томагавк», обговорював нові санкції проти Росії та висловлював своє невдоволення Путіним. «Не знаю, чому він продовжує цю війну. Він просто не хоче закінчувати цю війну. І я думаю, це виставляє його в дуже поганому світлі», – сказав Трамп 14 жовтня.

Під час розмови з Ушаковим Віткофф запевнив російського колегу, що глибоко поважає Путіна і переконаний, що Росія завжди хотіла мирної угоди, про що він сам говорив Трампу. Американський посланець, згадавши майбутній візит Зеленського, запропонував Путіну поговорити з Трампом перед цією зустріччю.

«Зеленський приїжджає до Білого дому в п’ятницю. Я приїду, бо вони хочуть, щоб я був там, але думаю, якщо можливо, нам варто поговорити з вашим начальником до п’ятничної зустрічі», – сказав Віткофф. Ушаков запитав, чи буде дзвінок Путіна Трампу «корисним», на що Віткофф відповів ствердно.

Він також порадив Путіну привітати Трампа з мирною угодою щодо Гази, заявити про підтримку Росії та висловити повагу до Трампа як до борця за мир: «Тому це буде справді хороший вибір».

«Ось що, на мою думку, було б приголомшливо. Можливо, він скаже президенту Трампу: знаєте, Стів і Юрій обговорювали дуже схожий план із 20 пунктів для досягнення миру, і це, на нашу думку, може трохи зрушити ситуацію з мертвої точки, ми відкриті для подібних пропозицій», – додав Віткофф.

Ушаков, схоже, взяв деякі поради до уваги, заявивши, що Путін «привітає» Трампа і скаже: «Пан Трамп – справжній миротворець».

Через два дні, на прохання Росії, Трамп і Путін провели телефонну розмову, яку президент США назвав «дуже продуктивною». Після цього Трамп оголосив про плани зустрітися з російським лідером у Будапешті (саміт не відбувся) і згадав, що Путін привітав його з угодою щодо Гази.

Після дзвінка Віткофф зустрівся в Маямі з Кирилом Дмитрієвим, іншим високопоставленим радником Кремля, про що Дмитрієв розповів Axios. За його словами, він провів у Маямі три дні з 24 жовтня.

Згідно з іншим записом, 29 жовтня Дмитрієв та Ушаков обговорювали телефоном російською мовою, наскільки рішуче Москві слід наполягати на своїх вимогах у мирній пропозиції.

Ушаков виступав за те, щоб у своїх пропозиціях Білому дому вони вимагали «максимум». Він висловив занепокоєння, що США можуть невірно витлумачити будь-які пропозиції, щось вилучити, а потім заявити про наявність угоди, що може поставити під загрозу завершення переговорів.

Дмитрієв, який також очолює Російський фонд прямих інвестицій, запропонував неофіційно поділитися документом і висловив упевненість, що навіть якщо США не повністю приймуть російську версію, вони принаймні зроблять щось дуже близьке до неї. Пізніше він запевнив Ушакова, що дотримуватиметься того, що йому сказали сказати, і що Ушаков зможе пізніше обговорити документ зі Стівом.

Bloomberg не зміг точно підтвердити, якими саме пропозиціями Росія поділилася зі США та наскільки вони вплинули на остаточний план із 28 пунктів.

Тим часом, Україна опинилася під серйозним тиском, бо її змушують прийняти пропозицію, підготовлену Віткоффом за підтримки його кремлівських колег. Американські офіційні особи погрожували припинити критично важливу розвідувальну підтримку українських військових, якщо Зеленський відмовиться прийняти цю пропозицію. Однак із того часу Київ домігся деяких поступок і переконав США сповільнити темпи переговорів із держсекретарем Марко Рубіо в неділю.

Згідно з умовами, вперше запропонованими США на початку цього місяця, Україна повинна буде вивести війська з районів східного Донбасу, які Росія не змогла захопити силою. Цей район стане нейтральною демілітаризованою буферною зоною, визнаною на міжнародному рівні як територія Росії. Москва також домоглася б фактичного визнання своїх претензій на Крим, Луганську та Донецьку області. Більша частина решти лінії фронту, включно з Херсоном і Запоріжжям, була б фактично заморожена. Україна та її європейські союзники наполягають на припиненні війни на нинішніх кордонах.

Це деякі з умов, які Віткофф і Ушаков, ймовірно, обговорювали під час своєї розмови минулого місяця.

«Я знаю, що потрібно для укладення мирної угоди. Донецьк і, можливо, обмін територіями десь ще. Але я пропоную замість того, щоб говорити про це, говорити більш оптимістично, тому що я думаю, що ми прийдемо до угоди. Президент надасть мені достатньо простору та повноважень для укладення угоди. Тому, якщо ми зможемо створити таку можливість, про яку я говорив із Юрієм після цього, і у нас відбулася розмова, я думаю, це може призвести до чогось важливого», – сказав Віткофф. «Добре. Звучить добре», – відповів Ушаков.

Повна розмова Стів Віткоффа та Юрія Ушакова

[Дзвінок]



Стів Віткофф (СВ): Привіт, Юрію.

Юрій Ушаков (Ю): Так, Стів, привіт, як справи?

СВ: Добре, Юрію. Як справи?

Ю: Усе гаразд. Вітаю, друже.

СВ: Дякую.

Ю: Ви чудово попрацювали. Просто чудово. Дякую вам величезне. Дякую, дякую.

СВ: Дякую, Юрію, і дякую за підтримку. Я знаю, що ваша країна підтримала це, і я вам вдячний.

Ю: Так, так, так. Так. Знаєте, саме тому ми призупиняємо організацію першого російсько-арабського саміту.

СВ: Так.

Ю: Так, тому що ми вважаємо, що ви робите справжню роботу в регіоні.

СВ: Послухайте. Я вам дещо скажу. Думаю, якщо ми вирішимо російсько-український конфлікт, усі стрибатимуть від радості.

Ю: Так, так, так. Так, тобі потрібно вирішити лише одну проблему. [сміється]

СВ: Що?

Ю: Російсько-українську війну.

СВ: Я знаю! Як нам це вирішити?

Ю: Друже мій, мені потрібна твоя порада. Як думаєш, чи буде користь, якщо наші начальники поговорять телефоном?

СВ: Так, я так вважаю.

Ю: Так. А коли, на твою думку, це стане можливим?

СВ: Я думаю, щойно ви це запропонуєте, моя людина буде готова це зробити.

Ю: Добре, добре.

СВ: Юрію, Юрію, ось що я б зробив. Моя рекомендація.

Ю: Так, будь ласка.

СВ: Я б прийняв це рішення і просто повторив, що ви вітаєте президента з цим досягненням, що ви його підтримали, що ви поважаєте його як людину миру і що ви справді раді, що це відбулося. Тому я б так і сказав. Думаю, це буде справді гарне рішення. Тому що – дозвольте мені розповісти вам, що я сказав президенту. Я сказав президенту, що Російська Федерація завжди хотіла мирної угоди. Я так вважаю. Я сказав президенту, що вірю в це. І я вважаю, що питання в тому, що у нас є дві країни, яким важко дійти компромісу, і коли ми це зробимо, у нас буде мирна угода. Я навіть думаю, що, можливо, нам варто розробити мирну пропозицію з 20 пунктів, як ми це зробили в Газі. Ми склали план Трампа з 20 пунктів, 20 з яких були спрямовані на мир, і я думаю, що, можливо, ми зробимо те саме з вами. Я маю на увазі ось що...

Ю: Добре, добре, друже. Думаю, саме це питання наші лідери могли б обговорити. Стів, я згоден з тобою, він привітає, скаже, що містер Трамп – справжній миротворець і так далі. Ось що він скаже.

СВ: Але ось що, на мою думку, було б приголомшливо.

Ю: Гаразд, гаразд.

СВ: А що, якщо, що, якщо... вислухайте мене...

Ю: Я обговорю це зі своїм начальником, а потім повернуся до тебе. Добре?

СВ: Так, тому що послухайте, що я говорю. Я просто хочу, щоб ви сказали, може, просто сказали це президенту Путіну, тому що ви знаєте, я відчуваю до президента Путіна глибочезну повагу.

Ю: Так, так.

СВ: Можливо, він скаже президенту Трампу: знаєте, Стів і Юрій обговорювали дуже схожий план із 20 пунктів для досягнення миру, і це, на нашу думку, може трохи зрушити ситуацію з мертвої точки. Ми відкриті для подібних речей – для вивчення того, що потрібно для укладення мирної угоди. А я вам скажу: я знаю, що потрібно для укладення мирної угоди: Донецьк і, можливо, десь обмін територіями. Але я кажу, замість того, щоб говорити так, давайте говорити більш оптимістично, тому що я думаю, що ми прийдемо до угоди. І я думаю, Юрію, президент надасть мені достатньо простору та повноважень, щоб досягти угоди.

Ю: Зрозуміло...

СВ: ...тому якщо ми зможемо створити таку можливість, про яку я говорив з Юрієм, і у нас відбулася розмова, я думаю, це може призвести до чогось великого.

Ю: Добре, звучить добре. Звучить добре.

СВ: І ось ще що: у п'ятницю Зеленський приїжджає до Білого дому.

Ю: Я знаю. [сміється]

СВ: Я піду на цю зустріч, тому що вони хочуть, щоб я там був, але я думаю, якщо це можливо, ми зателефонуємо вашому босу до зустрічі в п'ятницю.

Ю: Раніше, раніше – так?

СВ: Правильно.

Ю: Гаразд, гаразд. Я отримав твою пораду. Я обговорю її з начальником, а потім звернуся до тебе, добре?

СВ: Добре, Юрію, я скоро з тобою поговорю.

Ю: Чудово, чудово. Дуже дякую. Дякую вам.

СВ: Бувай-бувай.

Ю: Бувай.

[Дзвінок завершено]

Розмова Ушакова та Дмітрієва

[Дзвінок]

Ушаков: Вітаю.

Дмитрієв: Юрію Вікторовичу.

Ушаков: Так, Кириле Олександровичу, ну я все туди відправив. Завтра поговоримо.

Дмитрієв: Ну, чудово, чудово. Так, так, так. Я літав у Саудівську Аравію. Але мені здається, це дуже важливо, тому що це справді хороший крок уперед.

Ушаков: Ну, нам же потрібно по максимуму, як ви вважаєте? Як ви думаєте? Інакше який сенс щось передавати?

Дмитрієв: Ні, слухайте. Я думаю, ми просто підготуємо цей документ із нашої позиції, і я неофіційно передам його далі, давши зрозуміти, що все це неофіційно. І нехай роблять як хочуть. Але, я не думаю, що вони приймуть саме нашу версію, але, принаймні, вона буде максимально до неї близька.

Ушаков: Ну, в цьому-то й суть. Вони можуть не взяти і не сказати, що це було з нами узгоджено. Ось цього я і боюся.

Дмитрієв: Ні-ні-ні. Я скажу саме так, як ви, слово в слово.

Ушаков: Може, потім і переінакшать, ось і все. Ризик є. Ну та гаразд, нічого. Подивимося.

Дмитрієв: Так, мені здається, ти можеш потім поговорити зі Стівом про це. Ми все зробимо обережно.

Ушаков: [Незрозуміло]

Дмитрієв: Дуже дякую, Юрію Вікторовичу. Дуже дякую, дякую. До побачення.

[Дзвінок завершено]

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.

Очільник США каже, що «з нетерпінням» очікує на можливість зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним найближчим часом, але «тільки тоді, коли угода про завершення цієї війни буде фінальною або на завершальній стадії».