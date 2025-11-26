Трамп назвав умову для візиту Зеленського до США

Трамп наголосив, що перемовини з Росією вже розпочаті, а Україна «триматиметься добре»

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський хотів би здійснити візит до Вашингтона, але це може статися після досягнення угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію Білого дому.

Трамп наголосив, що перемовини з Росією вже розпочаті, а Україна «триматиметься добре» та, за його оцінкою, загалом задоволена перебігом процесу й прагне завершення війни. Водночас він визнав, що мирні зусилля виявилися набагато складнішими, ніж очікував.

За словами Трампа, остаточних результатів найближчим часом не буде, але «рух уперед є».

До слова, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом 27 листопада, щоб завершити проєкт мирної угоди. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.

Як повідомлялося, українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями над ефективними кроками для закінчення російсько-української війни. За словами українського лідера, з пунктів документа, який вдалося напрацювати під час переговорів у Женеві, можуть бути розвинуті домовленості.