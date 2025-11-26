Трамп заявив, що Європа буде активно задіяна у гарантіях безпеки для України

Трамп: Ми опрацьовуємо це (гарантії безпеки для України – «Главком») з Європою. Європа буде багато в чому задіяна в цьому

Дональд Трамп зазначив, що питання гарантій безпеки для України наразі опрацьовується спільно з Європою

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа відіграватиме значну роль у гарантіях безпеки для України, які розглядаються в рамках американського мирного плану щодо завершення війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію Білого дому.

Трампу було поставлене питання щодо гарантій безпеки та вступу України до НАТО. У відповідь він зазначив, що це питання наразі опрацьовується спільно з Європою.

«Ми опрацьовуємо це з Європою. Європа буде багато в чому задіяна в цьому. Європа дійсно хоче, щоб все закінчилося, можливо», – заявив американський лідер.

Як відомо, головною метою президента Дональда Трампа є завершення війни в Україні, незалежно від фінального змісту мирної угоди. Про це пише Politico, зазначаючи, що поки європейські союзники та Україна обговорювали деталі початкового плану з 28 пунктів (за яким Донбас мав перейти під контроль Росії), представники Білого дому наголошували: Трамп не має «червоних ліній». Для нього важливо лише, щоб сторони погодилися, і бойові дії припинилися

Високопосадовець Білого дому на умовах анонімності підтвердив: «Кінцева мета – мир. Це найважливіше, чого можна досягти. Зупинити бойові дії, припинити вбивства. Саме цього він прагне передусім». За словами чиновника, Трамп підпише будь-яку угоду, яка «зупинить війну та яку сторони зможуть якнайшвидше узгодити».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.

Очільник США каже, що «з нетерпінням» очікує на можливість зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним найближчим часом, але «тільки тоді, коли угода про завершення цієї війни буде фінальною або на завершальній стадії».