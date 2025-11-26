Трамп заперечив, що визначав дедлайн для мирної угоди

Американський лідер: У мене немає дедлайну

Президент США Дональд Трамп заявив, що не встановлював жодних кінцевих термінів для досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію Білого дому.

Під час розмови з журналістами Трамп зазначив, що спеціальний представник Стів Віткофф вже наступного тижня вирушить до Москви. Там він планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним американський мирний план.

У зв’язку з цим журналісти поцікавилися, чи означає це, що раніше згаданий крайній термін – День подяки 27 листопада – більше не чинний, і чи з’явився новий дедлайн. «Подивимося. Вони призначили дату, і ця дата буде в найближчому майбутньому... У мене немає дедлайну. Знаєте, який дедлайн у для мене? Коли все (війна, – «Главком») закінчиться. І я думаю, що всі втомилися воювати. Вони втрачають занадто багато людей», – відповів Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що до четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на мирний план. «У мене було багато дедлайнів, але якщо все йде добре, я схильний їх продовжувати. Але це четвер», – сказав Трамп.

До слова, Дональд Трамп заявив, що Європа відіграватиме значну роль у гарантіях безпеки для України, які розглядаються в рамках американського мирного плану щодо завершення війни.