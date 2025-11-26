Головна Світ Політика
Трамп заперечив, що визначав дедлайн для мирної угоди

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп заперечив, що визначав дедлайн для мирної угоди
Трамп повідомив, коли Стів Віткофф вирушить до Москви
фото: АР

Американський лідер: У мене немає дедлайну

Президент США Дональд Трамп заявив, що не встановлював жодних кінцевих термінів для досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію Білого дому.

Під час розмови з журналістами Трамп зазначив, що спеціальний представник Стів Віткофф вже наступного тижня вирушить до Москви. Там він планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним американський мирний план.

У зв’язку з цим журналісти поцікавилися, чи означає це, що раніше згаданий крайній термін – День подяки 27 листопада – більше не чинний, і чи з’явився новий дедлайн. «Подивимося. Вони призначили дату, і ця дата буде в найближчому майбутньому... У мене немає дедлайну. Знаєте, який дедлайн у для мене? Коли все (війна, – «Главком») закінчиться. І я думаю, що всі втомилися воювати. Вони втрачають занадто багато людей», – відповів Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що до четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на мирний план. «У мене було багато дедлайнів, але якщо все йде добре, я схильний їх продовжувати. Але це четвер», – сказав Трамп.

До слова, Дональд Трамп заявив, що Європа відіграватиме значну роль у гарантіях безпеки для України, які розглядаються в рамках американського мирного плану щодо завершення війни.

