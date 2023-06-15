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Продовження роботи у НАТО: Єнс Столтенберг дав чітку відповідь

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Продовження роботи у НАТО: Єнс Столтенберг дав чітку відповідь
Генсек висловився щодо свого подальшого перебування на посаді
фото з відкритих джерел

Столтенберг виключає продовження своїх повноважень у НАТО

Глава НАТО Єнс Столтенберг, ймовірно, не погодиться на продовження роботи на посаді глави військового альянсу 31 країни. Про це пише Anadolu.

Виступаючи перед журналістами по дорозі на зустріч міністрів оборони НАТО в Брюсселі, Столтенберг сказав, що «не має жодних намірів домагатися ще одного продовження свого мандата на посаді генерального секретаря».

Обіймаючи посаду голови НАТО з 2014 року, повноваження Столтенберга було продовжено у 2022 році через війну Росії в Україні. Норвежець має піти у відставку у вересні, а прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес вважаються двома можливими претендентами на головний пост у очолюваній США групі.

Зазначимо, що лідери країн НАТО схиляються до того, щоб продовжити повноваження генсека альянсу Єнса Столтенберга через розбіжності щодо кандидатури наступника. Сам же Столтенберг неодноразово говорив, що «не має наміру добиватися» продовження свого мандата. Високопоставлений західний дипломат, який обговорював із генсеком можливість продовження повноважень, сказав виданню, що продовження мандату має сенс «на користь наступника». Столтенберг, за його словами, погодився б залишитися на посаді, оскільки є «людиною боргу».

Financial Times пояснює, що НАТО зазнає неабияких труднощів з пошуком кандидата, який задовольнив би всіх членів альянсу. Джерело, яке брало участь у дискусіях з цього приводу, назвало продовження повноважень Столтенберга вчетверте короткостроковим компромісом. За даними газети, усередині блоку «зростає песимізм» щодо того, що альянс не зможе узгодити наступника перед самітом, що відбудеться у липні у Вільнюсі.

Anadolu пише, що дводенна зустріч міністрів оборони НАТО у форматі «Рамштайн» буде пов'язана sp серією обговорень ситуації в Україні. Глава Міноборони України Олексій Резніков приєднається до своїх колег з НАТО на засіданнях Контактної групи з оборони України під проводом США та Комісії Україна-НАТО. Столтенберг підкреслив, що підтримка України з боку НАТО «вносить значення на поле бою», оскільки Київ просувається у своєму контрнаступі проти Росії. Він сказав, що очікується, що міністри оборони країн НАТО дадуть «багато нових обіцянок» допомогти Україні.

Столтенберг пояснив, що окрім подальшого постачання боєприпасів, Україні потрібна підтримка технічного обслуговування систем оборони, які вже поставлені. Також міністри оборони готуватимуться до саміту лідерів НАТО, який відбудеться 11-12 липня у столиці Литви Вільнюсі.

За словами Столтенберга, для зміцнення можливостей НАТО щодо оборони та стримування вони обговорять «нові регіональні плани, нову модель сил і нову структуру сил». Учасники також розглянуть сценарії збільшення цільового обсягу інвестицій в оборону з поточних 2% ВВП.

Міністри обговорять плани нарощування виробництва оборонної промисловості та поповнення запасів шляхом встановлення вищих цільових показників боєприпасів вирішального бою для кожної країни НАТО, сказав генеральний секретар. Очікується, що вони також затвердять новий центр НАТО із захисту критичної інфраструктури у Великобританії, додав глава НАТО.

Нагадаємо, Швеція може не приєднатися до НАТО на липневому саміті у Вільнюсі. Переговори з Туреччиною тривають. Про це генсек Нато Єнс Столтенберг заявив 15 червня під час спілкування зі ЗМІ перед зустріччю у форматі «Рамштайн». Столтенберг зазначив, що переговори між НАТО, Туреччиною та Швецією щодо вступу тривають. На думку Столтенберга, у цьому питанні є прогрес.

Читайте також: Український контрнаступ та винищувачі: генсек НАТО назвав головні теми «Рамштайн-13»
Теги: Україна Єнс Столтенберг Олексій Резніков переговори контрнаступ

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