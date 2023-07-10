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Столтенберг повідомив, коли Україна отримає запрошення в НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столтенберг повідомив, коли Україна отримає запрошення в НАТО
За словами генсека, союзники «посилять підтримку України, щоб наблизити її до НАТО»
фото скріншот відео

Єнс Столтенберг: «Я очікую, що ми узгодимо, що просування навіть може бути без аспектів ПДЧ»  

Союзники Альянсу очікують, що просування України до НАТО навіть може бути без аспектів ПДЧ ( план дій щодо членства). Запрошення ж союзники можуть надати тоді, коли узгодять, що умови членства України відповідають необхідним потребам. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції із президентом Литви Гітанасом Науседою напередодні Вільнюського саміту.

«Країни-члени розглянуть прагнення України бути членом у НАТО і місце майбутнє України, звичайно, в НАТО. Я очікую, що ми узгодимо, що просування навіть може бути без аспектів ПДЧ. І ми надамо відповідне запрошення Україні та приєднання до Альянсу, коли члени НАТО узгодять, що умови відповідають необхідним потребам», – зазначив Столтенберг.

За словами генсека, союзники «посилять підтримку України, щоб наблизити її до НАТО». Для цього країни-члени будуть тісніше співпрацювати. Також рішення стосуватимуться того, щоб наблизити Україну ближче до членства в Альянсі, включаючи багаторічний пакет підтримки, перехід ЗСУ від радянського обладнання до обладнання стандартів НАТО.

«Ми забезпечимо повну взаємосумісність ЗСУ з країнами-членами НАТО. Також включаємо підтримку в розмінуванні, паливно-мастильних матеріалів, медобладнанні. Збільшимо наші політичні зв'язки. Президент Зеленський доєднається до нас на інавгураційній зустрічі нової Ради Україна-НАТО», – додав Столтенберг.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив ,що після інтенсивних переговорів союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення плану дій щодо членства зі шляху України до вступу в Альянс.

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Теги: міністр НАТО Україна Єнс Столтенберг президент Дмитро Кулеба запрошення

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