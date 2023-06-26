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Україна готує альтернативу «зерновій угоді»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україна готує альтернативу «зерновій угоді»
У держбюджеті цього року передбачено 20 млрд грн на страхування суден із зерном.
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Україна має кілька стратегій: це розширення пропускної спроможності Дунайського регіону і нарощення можливостей з перевалки там зернових

Уряд України провів перемовини з іншими учасниками зернового ринку, та працює над розробкою альтернативних стратегій для продовження експорту аграрної продукції у разі припинення роботи зернового коридору. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону.

«Маємо кілька стратегій: це розширення пропускної спроможності Дунайського регіону і нарощення можливостей з перевалки там зернових. Також триває введення в експлуатацію додаткових пунктів переходу і сухих портів на західному кордоні з Польщею і Румунією», – розповів він.

Він нагадав, що в держбюджеті цього року передбачено 20 млрд грн на страхування суден із зерном.

«Альтернативні заходи активно напрацьовуються, фактично фіналізовані й мають допомогти безперервно робити внесок України в міжнародну продовольчу безпеку, забезпечувати експорт», – заявив Висоцький.

Висоцький сподівається, що у поточному році у фінансовому плані показники експорту сільгосппродукції будуть близькі до минулорічних, адже цінова динаміка змінюється щодня

«Інформація про несприятливі умови в США вплинула на кукурудзу, ціни на яку пішли вгору. Тому говорити про кінцеві ціни на зернові зарано. Вони стануть відомі ближче до вересня, коли закінчиться вегетація в нашій півкулі. У кінцевому підсумку як мінімум із мінімальним відхиленням, але експорт наблизиться до показників минулого року», – підкреслив він.

Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення країни півдня залишились без українських постачань зерна та іншої агропродукції через блокаду Росією портів в Чорному морі. Пізніше Туреччина та ООН підписали з РФ та Україною «зернову угоду» для створення гуманітарного коридору в Чорному морі. Останні кілька тижнів представники Кремля активно заявляють про те, що вони не продовжуватимуть «зернову угоду» після 18 липня.

До слова, російська сторона 4 червня зареєструвала два вхідних судна, які були заявлені до участі в зерновій ініціативі в той же день. Це суперечить прийнятим правилам інспектування суден, які передбачають, що першочергово перевірку проходять ті, які найдовше знаходяться в очікуванні.

Теги: росія експорт зерно Україна Тарас Висоцький

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