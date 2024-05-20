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Деякі країни вже тренують військових в Україні – прем'єр Естонії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Деякі країни вже тренують військових в Україні – прем'єр Естонії
За словами Каллас, союзники по НАТО не повинні побоюватися, що відправка військ в Україну може втягнути Альянс у війну
фото з відкритих джерел

В Естонії для відправки інструкторів в Україну потрібне схвалення парламенту

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що деякі держави направили своїх інструкторів в Україну для тренування українських військових. Про це вона сказала Financial Times.

Каллас зазначила, що союзники по НАТО не повинні побоюватися, що відправка військ в Україну для тренування її солдатів може втягнути Альянс у війну з Росією. Вона розповіла, що «є країни, які вже тренують солдатів на місцях», і вони роблять це на свій страх і ризик. 

За словами прем’єра, якби російські війська напали на навчальний персонал країн НАТО в Україні, це не призвело б до автоматичної активації статті п'ятої про взаємну оборону. 

«Я не можу собі уявити, що якщо там хтось постраждає, то ті, хто відправив своїх людей, скажуть: «Це стаття п’ята. Давайте ... бомбити Росію». Це не так працює. Це не відбувається автоматично. Тому ці страхи не мають за собою підстав», – заявила Каллас.

В Естонії, за словами прем’єра, для відправки інструкторів в Україну потрібне схвалення парламенту.

«Це відкрита публічна дискусія, але я думаю, що ми не повинні зараз нічого виключати», – сказала вона. 

Каллас ще раз висловила переконання, що не бачить ризику прямого конфлікту з Росією, якщо союзники допомагатимуть Києву тренувати українських солдатів на території України.

«Російська пропаганда тільки й робить, що говорить про війну з НАТО, тому їм не потрібен привід для цього. Що б ми не робили зі свого боку...  Якщо вони захочуть напасти, вони нападуть», – вважає Каллас.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що страх з боку партнерів заважає надавати Україні достатню військову підтримку.

До слова, міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ідея відряджання військовослужбовців до України не набула жодного розвитку ані на рівні Естонії, ані на рівні Європейського союзу. Як зазначає естонський мовник, американське видання Breaking Defence із посиланням на радника президента Алара Каріса з безпеки Мадіса Ролла виступило з твердженням, що уряд Естонії серйозно обговорює можливість відряджання естонських військовослужбовців в Україну.

Теги: Естонія НАТО прем’єр-міністр війна військові військові навчання

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