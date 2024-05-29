Не кращий рік. Нардепка Устінова пояснила, чому гальмується запрошення України до НАТО

Із Вашингтона повернулася українська делегація у складі п’яти народних депутатів. Парламентарі зустрічалися з представниками Білого дому та когресменами

Американські політики наразі проти запрошення України до НАТО, так як під час передвиборчої компанії в Штатах таке рішення може стати заполітизованим. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла членкиня української делегації та голова тимчасової спецкомісії Верховної Ради з питань моніторингу отримання та використання західного озброєння Олександра Устінова.

За словами Устінової, напередні поїздки україської делегації до США (14 травня – «Главком») «групою Єрмака-Расмусена» був оприлюднений план вступу України до НАТО. Проте навіть ті республіканці, які підтримують Україну – проти нашого запрошення до НАТО на цьому етапі, пояснює політикиня.

«Вони бояться, що якщо зараз це питання підняти, воно може стати заполітизованим і ключовим під час виборчої кампанії в Штатах. Умовно кажучи, якщо Байден буде виступати «за», а Трамп, який свого часу взагалі говорив про вихід США з НАТО, – «проти», то ми ризикуємо взагалі поховати цю історію», – зауважує нардепка.

Устінова додає, що безліч партнерів та друзів радять українцям «не мусувати цю тему, а почекати рік, поки не відбудуться вибори». На її думку, ймовірно, Україні поки будуть пропонувати варіанти посилення ППО, більш розширені можливості захисту і таким чином показувати підтримку. Проте про запрошення до НАТО ніхто говорити не буде, підсумовує політикиня.

Нагадаємо, Україна провела всі необхідні реформи і наразі «за крок до запрошення» в НАТО. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що Україну запросять стати членом Альянсу на саміті НАТО в липні. Про це Шмигаль сказав у прямому ефірі Rosemary Barton, повідомляє CBC.

Як повідомлялося, НАТО конфіденційно та неофіційно визначило принаймні дві «червоні лінії», у разі перетину яких можливе пряме втручання Альянсу у війну в Україні.