Депутатка висміяла колег, які вчора мучили генсека НАТО селфі

Після виступу у Раді Генсеку НАТО довелося робити селфі з народними депутатами

Нардепка Мар'яна Безугла у мережі Facebook поіронізувала зі своїх колег, які учора стояли в черзі, щоб зробити селфі із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Верховній Раді.

Як відомо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з неоголошеним візитом до Києва учора, 29 квітня. У рамках візиту він відвідав Верховну Раду і виступив перед народними депутатами. Після цього народні депутати вишикувалися у чергу, щоб зробити селфі із Генсеком НАТО.

Нардепка Мар'яна Безугла опублікувала у мережі Facebook добірку фото, на яких народні обранці фотографуються зі Столтенбергом.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і народний депутат Олександр Юрченко тиснуть одне одному руки під час спільного селфі фото Мар'яна Безугла, Facebook

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і народний депутат Петро Порошенко під час спільного селфі фото Мар'яна Безугла, Facebook

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і народний депутат Володимир Ар'єв під час спільного селфі фото Мар'яна Безугла, Facebook

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і народний депутат Олександр Федієнко під час спільного селфі фото Мар'яна Безугла, Facebook

«На завершення, селфідобірочка», – іронічно підписала серію фото Безугла.

Нагадаємо, 29 квітня, до Києва із неоголошеним візитом прибув генсек НАТО Єнс Столтенберг. Президент України Володимир Зеленський вже провів зустріч із європейським гостем.

Як повідомлялося, після виступу генерального секретаря Єнса Столтенберга у Верховній Раді України нардепка Мар’яна Безугла змусила його зніяковіти.

Як зазначила Безугла, під час свого виступу Столтенберг дав зрозуміти, що запрошення стати членом НАТО Україні на наступному саміті НАТО «не буде».

«Звісно, сказав, що Україна буде членом НАТО. Колись. Бояться, загрузли. Після виступу нардепи вишикувалися в чергу переговорити і сфотографуватися. Я підійшла і сказала одне: «Ви тільки обіцяєте, а ми помираємо». Розвернулася і пішла. Ось так», – заявила нардепка.

За словами нардепки, вона переконана, НАТО чекає зовсім інше майбутнє та переродження.

Зокрема, після свого попереднього допису вона опублікувала ще один вже з прапорцем НАТО в руках та заявила, що він «втратив свою опору».

«Взяла собі в кабінет прапорець на пам'ять про приїзд генсека, але десь він втратив свою опору. Як то зробити, щоб стояв символ НАТО», – написала Безугла.

До слова, Україна зможе приєднатися до Північноатлантичного альянсу лише після того, як російські війська залишать її територію. Таку заяву зробив Вільям Тейлор, віцепрезидент Інституту миру США, експосол США в Україні та колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні в інтерв’ю «Главкому».