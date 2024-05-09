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Ще рано говорити про ефект наданої допомоги Україні від США – Остін

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ще рано говорити про ефект наданої допомоги Україні від США – Остін
Міністр оборони США очікує, що потенціал допомоги буде підтверджено
фото: AP

Коли Пентагон очікував на схвалення фінансування, то підготувався, аби «швидко доставити озброєння»

Наразі ще зарано говорити про ефект від ухвалення Палатою представників Сполучених Штатів законопроєкту про допомогу Україні. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, представляючи у Сенаті США бюджетний запит Міністерства оборони США на 2025 фінансовий рік.

«Ще дуже рано говорити про ефект, оскільки, як ви знаєте, потрібен час, щоб реалізувати деякі з цих можливостей, але ми очікуємо, що потенціал цього доповнення буде підтверджено», – сказав глава Пентагону.

Він зазначив, що деякі найважливіші потреби України, такі як засоби ППО і артилерійські боєприпаси, вже були розміщені на передовій.

«Я спілкуюсь зі своїм колегою в Україні щотижня, я говорив з ним вчора, ми перевіряємо, як йдуть справи, якими є найкритичніші потреби», – додав Остін.

За його словами, коли Пентагон очікував на схвалення фінансування, то підготувався, аби «швидко доправити ці речі та підтримати Україну».

«Важко повернути час, але я вважаю, без цієї допомоги Україні було б дуже важко захищатися від переважаючої сили, яка є в росіян», – додав голова Пентагону. 

Раніше Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін звертався до партнерів США із закликом передавати системи протиповітряної оборони Patriot Україні. Про це він розповів, виступаючи на засіданні Комітету збройних сил Палати представників.

Нагадаємо, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США.

До слова, Сполучені Штати Америки готують нові пакети військової допомоги Україні, що дасть змогу вийти на колишній рівень постачання озброєнь. Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу.

Він не став вдаватися в деталі, однак зазначив, що Україна може невдовзі очікувати додаткового фінансування.

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Теги: фінансування боєприпаси Пентагон Ллойд Остін

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