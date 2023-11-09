Київ став членом альянсу розумних міст G20

Завдяки членству в Альянсі Київ отримає доступ до досвіду, кращих практик і інструментів, розроблених учасниками G20

Альянс розумних міст Великої двадцятки – це глобальна спільнота світових лідерів у сфері цифрової трансформації

Київ став членом альянсу розумних міст «Великої двадцятки» у цифровій трансформації. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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«G20 Global Smart Cities Alliance – це глобальна спільнота світових лідерів у сфері цифрової трансформації. Приємно, що Київ тепер офіційно один із них», – зазначив заступник голови КМДА і керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич.

Завдяки членству Київ отримає доступ до досвіду, кращих практик і інструментів, які були розроблені учасниками G20.

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У КМДА вважають, що унікальний досвід надшвидкої цифровізації України в умовах війни стане в нагоді багатьом європейським містам.

Нагадаємо, Україна активно впроваджує цифровий облік в Збройних Силах з метою мінімізації використання паперової документації.

Раніше повідомлялося, що вже у 2024 році в Україні може з'явитися тестовий стільниковий зв'язок п'ятого покоління (5G). Проте це буде лише пілотною версією.